Journées européennes des métiers d'Art dans le Puy-de-Dôme : des ébénistes au château d'Aulteribe

Pour les 11e Journées européennes des métiers d'Art, le château d'Aulteribe dans le Puy-de-Dôme ouvre son atelier d'ébénisterie. Actuellement, trois jeunes ébénistes restaurent le mobilier du domaine dans le cadre de leur formation en alternance.

Pour les 11e journées européennes des métiers d'art le public est invité à découvrir le château d'Aulteribe, le mieux meublé de France. La collection a été léguée avec le château à l'Etat par le marquis Henri de Pierre, le dernier propriétaire du domaine. Le testament du marquis qui n'a pas eu d'enfant précisait que les richesses collectées devaient rester dans le château et servir à l'instruction du public. Un voeu exaucé en 1999 avec la création d'une formation professionnelle en ébénisterie (BTMS). Une formation en alternance à l'initiative du Centre des monuments nationaux en partenariat avec l'Institut de Formation professionnelle (IFM) de la Haute Loire.

Coffre de voyage en palissandre restauré par l'un des jeunes apprentis en formation au château d'Aulteribe. © Radio France - Claudie HAMON

Le château d'Aulteribe est ouvert au public tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 17h30. Visite de l'atelier d'ébénisterie de 10h à 12h et de 14h à 19h. Visites-conférences "Savoir-faire du lien" samedi 1er et dimanche 2 avril à 15h, sur réservation au 04 73 53 24 31, tarif : 9,50 €. Tout le programme des journées européennes des métiers d'art 2017 à retrouver sur le site de l'événement.