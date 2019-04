Journées européennes des Métiers d'Art : découvrir la lutherie à Savigné-sur-Lathan

Pour acheter une épinette de Florian Haffner, comptez entre 500 et 2 000 euros.

Savigné-sur-Lathan, France

Florian Haffner, 23 ans, a appris à jouer des instruments traditionnels dès sa petite enfance : de la vielle à roue, mais aussi de l'épinette des Vosges, une cithare du XVIe siècle. Depuis 3 ans, il est luthier spécialisé dans la fabrication d'épinettes, de vielles, et de dulcimers, une autre forme de cithare. Avec toujours une idée en tête: « rajeunir l'image de l'instrument. » En travaillant le design de ses créations, les types de bois qu'il utilise, ou encore la sonorisation.

De père en fils

Florian a hérité cette passion de son père, Daniel. Lui fabrique des épinettes en amateur depuis déjà 20 ans, et les collectionne aussi. "Là, c'est une épinette qui a été faite en 1975. » D'ailleurs il a eu le temps d'observer l'évolution de la lutherie. « la planche de résonance de cette épinette, c'est une planche de bois qui a été découpée. C'était complètement une autre technique. Nous aujourd'hui on fait du cintrage. » En fait, Florian et Daniel utilisent des gabarits, des modèles: ils dessinent la forme qu'ils veulent donner à un instrument, puis plient le bois avec une machine spéciale, "un fer à cintrer", explique Florian.

On peut faire du rock avec une vielle

Aujourd'hui, Florian utilise des gabarits pour fabriquer ses instruments. Pas seulement des épinettes d'ailleurs: Florian fabrique aussi des vielles à roue. "la vielle c'est un parfait exemple de la réussite du rajeunissement de l'instrument. Aujourd'hui vous êtes capable de faire du rock, des choses très très variées au niveau de la vielle.

La lutherie Haffner, à Savigné-sur-Lathan, sera ouverte pour les Journées Européennes des Métiers d'Art. L'atelier sera ouvert samedi 6 et dimanche 7 avril, de 11h à 19h.