Journées européennes des métiers d'art : les ateliers sont ouverts chez les artisans creusois

Guéret, France

Connaissez-vous la technique du champlevé ou celle du tissage? Tout au long de ce week-end, c'est l'occasion d'en apprendre plus sur le savoir-faire des artisans creusois. Les journées européennes des métiers d'art se tiennent jusqu'à ce dimanche 7 avril.

Les Journées Européennes des Métiers d'Art 2019 sont officiellement lancées !



Célébrez les métiers d'art jusqu'à dimanche avec les Rendez-vous d'exception et le grand week-end festif.



Toute la programmation des #JEMA2019 sur : https://t.co/CivXhzQOs4pic.twitter.com/nk8MBjJc06 — Journéesmétiersd'art (@JEdMAofficiel) April 1, 2019

Sensibiliser la jeune génération à l'artisanat

Des élèves de primaire ont investi ce vendredi matin la Chapelle du Château des Comtes de la Marche, au Conseil Départemental de la Creuse. Les écoliers ont notamment pu découvrir les métiers du bois avec l'ébéniste Daniel Metenier, basé à Bourganeuf. "Alors, qui veut s'essayer au rabotage?" lance l'artisan. Les "oui" des enfants répondent en chœur, tous avides de curiosité! Les jeunes élèves se rendent alors compte de la difficulté de la tâche. _"C'est très physique, c'est très dur_, on rigole en voyant les autres mais quand c'est notre tour, on fait pas le malin!" dit en souriant un des enfants.

Le plus important c'est qu'ils sachent qu'avec peu de choses, on peut réaliser des merveilles - Daniel Metenier, ébéniste

Montrer et inculquer ses techniques est une façon pour Daniel Metenier de transmettre et de valoriser son métier. "La joie qu'ils ressentent dans la prise en main des outils est tellement vivante... que les enfants accrochent tout de suite!" L'ébéniste ne se lasse pas, il a déjà formé plusieurs apprentis. "Le plus important c'est qu'ils sachent qu'avec peu de choses, on peut réaliser des merveilles".

Plusieurs rendez-vous dans la Creuse

Tout au long de ce week-end, plusieurs ateliers d'artisans seront ouverts sur l'ensemble du département. Notamment, celui de Christian à Fresselines pour découvrir l’émail sur métal gravé. Dans le canton de Nouzerines, Françoise vous proposera une démonstration de tissage de tapisseries d'Aubusson. A Guéret, une dizaine d'artisans vous attendent au Château des Comtes de la Marche, au Conseil Départemental de la Creuse. C'est de 10 heures à 18 heures.