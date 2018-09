Paris, Île-de-France, France

Les 35e Journées européennes du patrimoine se déroulent partout en France samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018. En Ile-de-France plus de 1500 sites et édifices sont ouverts au public.

France Bleu Paris aime le patrimoine et vos animateurs préférés vous révèlent en vidéo leur coup de cœur.

Les sites préférés des animateurs de France Bleu Paris

Le musée des Arts forains, coup de cœur de Romain Ambro

Ce musée privé, qui est rarement ouvert au public, met en scène des objets et des curiosités, dans le quartier de Bercy village. En 1996, cette collection qui mélange arts forains, théâtre et music-hall s’est installée dans les anciens chais à vin du Joyeux-Bercy. Vous pourrez voir un Magic Mirror, salle de bal des années 1920 provenant de Belgique, découvrir Venise et son carnaval à bord d’une gondole de manège ou même monter sur un cheval de bois Allemand. A l’occasion de cette ouverture sans réservation ni visites guidées, les visiteurs seront libres de déambuler dans toutes les salles du musée.

La Maison de Radio France, coup de cœur de Benoit Prospero

Attention si comme Benoit vous vous tournez vers la Maison de Radio France (Paris 16e) pour ces journées pensez à réserver, c'est obligatoire. Notre grande maison ronde vous propose dès 09h30 samedi de découvrir les coulisses de ce bâtiment étonnant sorti de terre il y a cinquante-cinq ans. Les visites durent une heure et s’enchaînent tout le week-end jusqu'à dimanche soir. Vous pourrez aussi découvrir le "cinéma sonore", assister à des émissions en direct et voir l'exposition "Le visage du rap" proposé par Mouv' dans la Nef de la maison de Radio France.

La basilique de Saint-Denis coup de cœur de David Kolski

Plusieurs animations gratuites sont proposées pour jeter un regard nouveau sur cet édifice religieux de Seine-Saint-Denis. Grâce à un drone, vous pourrez admirer, comme si vous y étiez, la flèche de la basilique qui culmine à 86 mètres. Il y aura un atelier de création littéraire animé par un écrivain dont le nom a été gardé secret. Attention il faut s'inscrire pour cet atelier d'écriture. Vous pourrez aussi suivre des visites thématiques et commentées ou flâner librement et gratuitement non seulement à l'intérieur de la basilique mais aussi dans le jardin médiéval ouvert exceptionnellement pour l'occasion.

La cour de cassation de Paris coup de cœur de Murielle Giordan

Elle se trouve dans le palais de justice de Paris, boulevard du Palais dans le 1er arrondissement de Paris. Des visites commentées sont proposées gratuitement durant tout le week-end. Votre guide vous tracera l'histoire de ce lieu mais, à cette occasion, vous parlera aussi du système judiciaire français.

A la télévision

France 3 partenaire de France Bleu vous invite aussi à découvrir le patrimoine au cours de ces Journée européennes avec Les héros du patrimoine.