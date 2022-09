Journées européennes du patrimoine : carton plein pour le procès fictif du tribunal de Sarreguemines

Près de 50 personnes ont assisté samedi 17 septembre à la reconstitution d'un procès organisé par le tribunal judiciaire de Sarreguemines dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. Une découverte du fonctionnement de la justice et des tribunaux pour beaucoup de visiteurs.

Devant la salle d'audience B du tribunal judiciaire de Sarreguemines, de nombreux visiteurs patientent. Ce samedi 17 septembre, ils vont assister à un procès fictif. L'objectif : profiter des Journées européennes du patrimoine pour faire découvrir le fonctionnement de la justice aux citoyens. "Je n'étais jamais entrée dans un tribunal. Je me suis dit que c'était une bonne opportunité pour voir une audience et surtout découvrir le jeu des avocats. C'est quand même mieux qu'à la télé !", plaisante Sylvie, sur le pas de la porte. A l'intérieur, près d'une cinquantaine de personnes vient occuper les bancs.

Deux simulations de procès étaient organisées ce samedi après-midi. © Radio France - Emma Steven

La salle d'audience est pleine et Juliette, 11 ans, espère qu'assister à ce procès lui permettra de trouver une réponse à toutes les questions qu'elle se pose : "comment est-ce que la salle est disposée ? Comment ça se passe pour les accusés ? Je veux faire des études de droit, je pense que ça va être très intéressant et que je vais beaucoup apprendre", souhaite la jeune fille. Greffiers, avocats, procureur... tous les acteurs du tribunal jouent le jeu. Après avoir sélectionné au hasard des visiteurs convertis en assesseurs, Catherine Bruère, la présidente, détaille les faits : une affaire de violences conjugales jugée en 2017 à Metz et anonymisée pour l'occasion.

200 personnes attendues

A la fin de la simulation, les visiteurs ont surtout retenu une chose : "même si c'est important que la victime et la personne accusée puissent s'exprimer, j'ai été très étonnée par le temps que ça prend de présenter tous les faits reprochés. Une audience, c'est quand même très long !", résume Patricia qui n'a pas attendu la fin de l'audience pour sortir. Les magistrats espèrent que ce procès fictif incitera les citoyens à assister à de vrais procès.

Au total, près de 200 personnes étaient attendues dans les allées du tribunal. En plus des deux reconstitutions organisées ce samedi après-midi, les visiteurs ont pu assister à la présentation historique du bâtiment, découvrir la bibliothèque du tribunal et les différentes robes des magistrats et des avocats.