Journées européennes du patrimoine dans la Loire : les pépites de cette 36e édition

Pour ces 36e journées européennes du patrimoine, plus de 160 sites ouvrent dans la Loire et environ une quarantaine en Haute-Loire, certains pour la première fois. Beaucoup de lieux ne vous seront finalement pas accessibles du fait d'entrées limitées et de réservation au préalable, comme pour la visite du chantier de la Comète ou les spectacle dans les théâtres stéphanois qui ouvrent de façon inédite du fait du thème retenu cette année, le divertissement.

Voici quelques coups de cœur sur lesquels vous pouvez compter.