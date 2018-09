Ce sont ce week-end les journées européennes du patrimoine, à cette occasion, ce dimanche à Sélestat, vous pourrez découvrir les coulisses des fouilles archéologiques. Pour la première fois, le centre de conservation et d'étude ouvre ses portes, d'habitude il n'est pas ouvert au public.

Sélestat, France

C'est un lieu d'habitude non accessible au public, mais il ouvre ce dimanche, à l'occasion des journées européennes du patrimoine. Il s'agit du centre de conservation et d'étude de Sélestat, un des centres en Alsace, chargé des fouilles archéologiques en Alsace

Comment les objets des fouilles sont nettoyés, conservés et étudiés

A travers des visites guidées, par petits groupes , entre 10 heures et 18 heures, rue Champollion, vous pourrez découvrir le parcours des objets archéologiques récupérés des fouilles. On vous montrera comment ils sont nettoyés , réparés, répertoriés, examinés , étudiés et stockés. Vous rencontrerez aussi les archéologues.

Nous récupérons des objets divers. De l'assiette, à l'amphore, la meule en pierre à la petite épingle en os ou en métal, c'est vraiment très très varié," Malika Himbert, chargée de communication du centre de conservation de Sélestat

A découvrir aussi une exposition sur les fouilles consacrées à la première guerre mondiale en Alsace.

à lire Journées du patrimoine : le musée de la Tour des Voleurs et sa salle de torture à découvrir à Riquewihr

A leur arrivée, les objets sont nettoyés minutieusement © Radio France - Guillaume Chhum

Le lieu de stockage des objets © Radio France - Guillaume Chhum

à lire Journées du patrimoine 2018 : le programme complet près de chez vous

Le centre accueille depuis 2006, 300 mètres cubes de collections. Elles sont conservées dans 15 réserves étendues sur 1 450 mètres carrés. C'est le résultat en Alsace, de plus de 500 fouilles en 12 ans.

Initiation à l'archéologie pour les plus petits aux fouilles

Pour les enfants de 7 à 14 ans, le centre leur propose de se mettre dans la peau d'un archéologue. Au programme : initiation aux méthodes de fouille, de relevé et d'analyse. Il reste quelques places, il faut vous inscrire au préalable par mail : tifenn.leny@archeologie.alsace ou à l'entrée de la manifestation, selon les places disponibles.

A découvrir des objets issus des fouilles de la première guerre mondiale © Radio France - Guillaume Chhum