Journées européennes de l'archéologie : la salle du Jeu de Paume à Rennes, restaurée après des fouilles

Les journées européennes d'archéologie ont lieu ce samedi 19 et dimanche 20 juin. L'occasion de découvrir le patrimoine de nos villes, comme la salle du Jeu de Paume à Rennes, un lieu retrouvé et restauré après les fouilles menées par quatre archéologues.

C'est une grande bâtisse coincée dans la rue Saint-Louis, près de la place Sainte-Anne à Rennes. La salle a été entièrement restaurée suite aux fouilles de quatre archéologues.

Les quatre archéologues ont découvert que la structure d'origine était celle de la salle du jeu de paume. © Radio France - Lucie Amadieu

Inaugurée en 1606, la salle du Jeu de Paume a rapidement été transformée en chapelle. Cette salle n'a accueilli les joueurs et spectateurs que jusqu'à la fin du 17ème siècle. Tous venaient pour le jeu de paume, un sport où les participants jettent une balle contre un mur avec la paume de leur main. « Des voisins se plaignaient du bruit provoqué par la foule. Et puis juste derrière le bâtiment, il y avait des terrains appartenant au grand séminaire, qui formait les prêtres, explique Gilles Brohan, animateur de l'architecture et du patrimoine à l'office du tourisme de Rennes. Toute cette agitation-là les embêtait, alors le grand séminaire a racheté la salle de Jeu de Paume. Pour expier ou laver tous ces pêchés, ils ont transformé cette salle en chapelle. Elle s'appellera ensuite la chapelle du grand séminaire. »

La salle du jeu de paume retrouvée

En 2018, quatre archéologues procèdent à des fouilles dans l'édifice. « On pensait que la salle d'origine avait été détruite et que sur son emplacement, on y avait construit une chapelle. La grande surprise a été, en fouillant et sondant les murs, de retrouver la structure d'origine de la salle », raconte Gilles Brohan, animateur de l'architecture et du patrimoine à l'office de tourisme de Rennes. L'équipe est ébahie par la découverte, mais Gilles Brohan nuance. « En même temps c'est assez logique parce que par mesure d'économie on gardait le maximum de matériau qu'on avait sous la main. » Le lieu avait aussi les atouts pour cette transformation, c'est une grande halle avec des murs solides.

La salle du Jeu de Paume était ouverte au public ce vendredi 18 juin. D'autres sites en Bretagne accueillent le public tout ce week-end du 19 et 20 juin.