Journées européennes du patrimoine : la mosquée de Limoges ouvre ses portes au public

Tout au long des Journées européennes du patrimoine, les membres de l'Association des Musulmans de Limoges pour la Fraternité (AMLF) se succèdent pour servir de guide aux visiteurs, comme Belabdelli Fethi, président de l'association. Il est très fier de sa mosquée. "Si c'était possible, je le ferais aussi tous les autres jours de l'année" s'amuse-t-il. Pour lui, la visite est l'occasion de faire découvrir un édifice, mais aussi de partager l'histoire et les pratiques de la religion musulmane. "Je me rends compte que l'islam est méconnu de nos concitoyens" reconnaît l'administrateur de la mosquée.

Pendant les Journées européennes du patrimoine, la mosquée de Limoges attire presque 700 personnes. © Radio France - Philippine Thibaudault

700 personnes dans la salle de prière

Les visiteurs découvrent souvent la mosquée pour la première fois. "Je savais qu'elle était dans ce quartier, mais je n'y étais jamais allée. Je voulais la voir de mes propres yeux" explique Monique. La pièce la plus spectaculaire reste la salle de prière : elle accueille presque 700 personnes certains jours de fête. Mais avant d'y entrer, il faut retirer ses chaussures et mettre des petits chaussons en papier pour marcher sur le grand tapis vert.

Le guide profite de la visite pour expliquer les pratiques de l'islam. © Radio France - Philippine Thibaudault

400 enfants pour les activités

La mosquée de Limoges accueille également plusieurs centaines d'enfants pour faire des activités dans les salles de classe, ou bien à l'extérieur. "C'est aussi l'occasion pour nous de leur parler de sujets de société et de susciter des débats entre eux" confie Belabdelli Fethi.

Une seule rangée du tapis de la salle de prière peut contenir 60 personnes. © Radio France - Philippine Thibaudault

La visite se termine dans le patio de la mosquée. L'occasion de déguster le traditionnel thé à la menthe.