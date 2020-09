Journées européennes du patrimoine : les lieux à ne pas rater en Île-de-France

La 37e édition des Journées européennes du patrimoine se tient les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020. De nombreux lieux sont à découvrir en Île-de-France. Cette année, le thème est "Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie !" et plusieurs lieux ouvriront exceptionnellement leurs portes.

La 37e édition des Journées européennes du patrimoine ne dérogera pas à la règle : en Île-de-France, de nombreux monuments ouvriront leurs portes de manière exceptionnelle et pour la première fois. Il y aura aussi de nombreux sites et édifices qui s'offriront au regard du public : hôtels particuliers, sites industriels, lieux de pouvoir et lieux emblématiques, créations d’architectes... il y en aura pour tous les goûts. Mais attention, à cause de la crise sanitaire, de nombreuses visites se feront sur réservation.

Cette année, les Journées européennes du patrimoine en Île-de-France auront pour thème "Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie!" De grands lieux d'apprentissage seront donc mis en lumière dans chaque département de la région parisienne ainsi que les métiers du patrimoine.

Le cloître de l'ancienne abbaye royale de Saint-Denis abrite aujourd'hui la Maison d'éducation de la Légion d'honneur, internat pour filles. © Radio France - Marine Chailloux

Découverte du patrimoine éducatif

Le premier coup de cœur de la rédaction de France Bleu Paris se situe à Saint-Denis (Seine Saint-Denis). Il s'agit de l'internat réservé aux filles de la Maison d’éducation de la Légion d'honneur , créée par Napoléon Ier. Située à l'ombre de la basilique Saint-Denis, dans l'ancienne abbaye royale fondée au milieu du VIIe siècle puis entièrement reconstruite au XIIIe siècle. (Visites guidées samedi et dimanche sur inscription)

A Paris , plusieurs hauts lieux de l'éducation ouvriront leurs portes et certains exceptionnellement comme le lycée Colbert dans le Xe arrondissement de Paris, que vous pourrez découvrir ici en vidéo avant de vous rendre sur place.

, plusieurs hauts lieux de l'éducation ouvriront leurs portes et certains exceptionnellement comme le dans le Xe arrondissement de Paris, que vous pourrez découvrir ici en vidéo avant de vous rendre sur place. Dans la Cité internationale universitaire, plusieurs maisons ouvriront aussi spécialement pour les journées du patrimoine : les maisons de la Tunisie, du Portugal, la maison Henrich Heine, celle des étudiants canadiens...

En Seine-et-Marne , le Château de la Haute Maison de Montry - Centre EPIDE vous ouvre ses portes. Datant de la fin du XIXe siècle, le château a été le Grand Quartier Général des Forces Armées Françaises en 1940. Il a été reconverti en EPIDE (établissement pour l'insertion dans l'emploi) en 2005. Son parc accueille des arbres exotiques anciens. Les visiteurs pourront écouter un universitaire leur conter les bienfaits pédagogiques du cadre champêtre et historique du château de Montry (visites samedi et dimanche sur inscription).

Pour les amoureux des animaux, L'École nationale vétérinaire d'Alfort (EnvA) à Maison-Alfort dans le Val-de-Marne est l'une des grandes écoles de France. Elle accueille plus de 800 élèves et 80 enseignants-chercheurs. Le site aménagé dès sa création en 1766 autour du domaine d'Alfort, a été confié à l'architecte Soufflot et occupe aujourd'hui une superficie de 12 hectares. Il comprend notamment le musée Fragonard (l'une des plus impressionnantes collections vétérinaire du monde!) et un jardin botanique labellisé Jardin remarquable. Sept bâtiments sont inscrits au titre des monuments historiques (visite guidée samedi et dimanche).

Changement de décor à Mantes-la-Jolie (Yvelines) avec le lycée polyvalent Jean Rostand. Il présentera aux curieux son architecture contemporaine, typique des années 60 (visite guidée samedi sur inscription).

Le lycée Jean Rostand de Mantes-la-Jolie et son architecture typique des années 60 ouvrira pour la première fois au public pour les journées européennes du patrimoine. - Lycée Jean Rostand

Les métiers du patrimoine

Le thème de ces journées européennes étant donc "Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie!", il sera aussi logiquement question des métiers du patrimoine. Ils seront mis à l'honneur dans plusieurs villes.

Il y aura par exemple un stand dans l' Hôtel de ville de Paris présentant tous les métiers qui permettent de conserver nos édifices et nos œuvres.

Au Domaine national de Fontainebleau , vous pourrez rencontrer des tailleurs de pierre , des peintres ou encore des charpentiers qui restaurent l'édifice.

, vous pourrez rencontrer des , des ou encore des qui restaurent l'édifice. Au château-musée de Nemours , toujours en Seine-et-Marne, ceux qui entretiennent les collections seront mis en avant, grâce à l'exposition "le musée sort de ses réserves". Les visiteurs découvriront l'avancée du travail minutieux effectué sur les collections en temps réel tel que la mesure des objets, le dépoussiérage, la prise de photos, l'étiquetage pour inventaire... (atelier jeune public et visite guidée sur réservation).

Pour découvrir les métiers des archives, rendez-vous à Créteil (Val-de-Marne). Les archives départementales installées au cœur de la ville invitent à se mettre dans la peau d'un expert en conservation pour sauvegarder des documents.

Enfin à Sceaux dans les Hauts-de-Seine, vous pourrez vous balader en situation, sur un chantier de rénovation de l'église Saint-Jean-Baptiste.

L'école maternelle du quartier d'Orgemont, près de la cité-jardin (autrefois l'école des filles) à Argenteuil (Val-d'Oise) sera à découvrir dimanche dans la "ballade aquarelliste". © Radio France - Marine Chailloux

Des circuits découverte

Si vous êtes romantique, foncez à la découverte du quartier de la Nouvelle Athènes (IXe arrondissement de Paris). Vous découvrirez lors d'une visite-promenade le Paris Romantique , en contrebas de la Butte Montmartre.

A Argenteuil (Val-d'Oise), les promeneurs baigneront dans une atmosphère plus ouvrière, avec la cité-jardin d'Orgemont , dans le quartier du même nom, grâce à une "ballade aquarelliste". Un guide conférencier et une aquarelliste accompagneront les visiteurs pour raconter l'histoire du lieu et de l'architecture particulière des maisons ouvrières, entourées de leurs jardins fleuris. Sans oublier les édifices publics comme les écoles, labéllisés Patrimoine d'Intérêt Régional. Circuit dimanche (sur inscription).

Et pour ceux qui veulent faire rimer journées du patrimoine avec remue-méninges, dans les Yvelines, le public pourra participer à une enquête sur le patrimoine local sous forme de jeu de piste à Dammartin-en-Serve.

Des lieux insolites et secrets

Certains lieux ouvriront au public pour la première fois, ou participeront à leurs premières journées du patrimoine.

Si vous avez toujours rêvé de faire monter les enchères mais que vous n'avez jamais osé franchir la porte de la plus célèbre salle des ventes parisiennes, c'est l'occasion! L'hôtel des ventes de Drouot dans le IXe arrondissement de Paris ouvre ses coulisses pour découvrir le métier de commissaire-priseur ou encore celui d'expert en bijoux.

Pour les fashionistas, la Maison Chloé va s'exposer exceptionnellement et sous toutes les coutures dans le VIIIe arrondissement de Paris (visite guidée sur inscription).

Jeune public

Les journées européennes du patrimoine sont pour tous les âges! Le jeune public trouvera donc de quoi s'amuser tout en découvrant les joyaux de la région.

Les animaux seront ainsi à l'honneur au Château du Mesnil-Voysin à Bouray-sur-Juine en Essonne. Les enfants pourront admirer les démonstrations de chien de berger sur un troupeau de moutons et sur des canards. Ils assisteront également à un passage d’obstacles dans la cour d’honneur. (Visite libre, visite guidée, exposition de voitures anciennes...)

A l'ambassade de la République Tchèque, les dessinateurs en herbe seront comblés : non seulement ils vont découvrir un magnifique hôtel particulier du VIIe arrondissement de Paris, mais ils vont faire la rencontre de Petr Kopl, dessinateur et auteur tchèque de comics. Il montrera aux enfants de 6 à 16 ans comment faire de la bande-dessinée en s'amusant (visite libre).

