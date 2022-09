Journées Européennes du Patrimoine : toutes les animations prévues ce week-end en Mayenne

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine les 17 et 18 septembre, le patrimoine durable est mis à l’honneur. De nombreux sites publics et privés ouvrent leurs portes au public.

Châteaux et belles demeures, sites archéologiques, églises et chapelles, villes et villages d’Art et d’Histoire, cités de caractère, petit patrimoine bâtis, savoir-faire, musées, expositions, concerts, visites guidées : le département de la Mayenne recèle de nombreux trésors patrimoniaux.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre, partez à leur découverte. De nombreuses animations sont prévues ce week-end partout dans le département.

►► Les JEP à Laval et ses alentours

►► Les JEP dans le Sud-Mayenne

►► Les JEP dans le Nord-Mayenne

►► Les JEP dans les Coëvrons