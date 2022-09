Journées européennes du patrimoine : un amoureux de Toulouse nous guide dans la ville rose

Un amoureux de la ville rose, l'écrivain Francis Pornon, Toulouse. Petits secrets et grandes histoires. Journées européennes du patrimoine

Les 39e journées européennes du patrimoine ont lieu les samedi et dimanche 17 et 18 septembre. L'invité de France Bleu Occitanie a écrit un guide, au printemps dernier, sur les secrets de Toulouse intitulé "Toulouse : petits secrets et grandes histoires. Guide du promeneur curieux". Francis Pornon se promène dans les rues de Toulouse et tente de regarder derrière les apparences.

L'île du Ramier : "une pépite à découvrir"

L'île du Ramier devrait devenir une zone verte dans Toulouse, le "Central Park" Toulousain, c'est un endroit qu'aime Francis Pornon. Sur la rive gauche de Toulouse, il conseille de visiter l'incontournable hôpital de la Grave qui a servi à héberger les pauvres, a ensuite accueilli les "pestiférés et ceux qu'on ne voulait pas voir", l'hôpital érigé en 1197 est ensuite devenu une maternité. La chapelle Saint-Joseph rouvre ce samedi, après 6 ans de travaux. Repère du quartier Saint-Cyprien, la chapelle a été bâtie au XVIIIe siècle. La Grave est le monument le plus photographié de la ville de Toulouse.

L'hôtel d'Assézat est aussi un lieu qu'apprécie Francis Pornon, réalisé par un négociant en pastel, élevé en 1555-1557 sur les plans de Nicolas Bachelier, le plus grand architecte toulousain de la Renaissance.