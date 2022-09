Journées Européennes du Patrimoine : un vide atelier d'artistes organisé à Montsûrs

C'est la première fois que l'événement est organisé en Mayenne : un vide atelier d'artistes. Ca se passe ce week-end des 17 et 18 septembre à la Majestic Gallery de Montsûrs. Catherine Guillet est la responsable de cette galerie d'art : "on n'a pas inventé la poudre. C'est un principe qui existe depuis très longtemps, mais rarement dans des galeries. Ça se fait essentiellement dans les ateliers des artistes. Il ne faut pas confondre avec un vide grenier. On ne se débarrasse pas de vieilleries. Il faut savoir que dans la vie des artistes professionnels, cette vie est ponctuée de périodes. Les artistes ont un cheminement et les toiles qu'ils peignaient hier ne sont plus forcément celles qu'ils peignent aujourd'hui et donc ne sont plus représentatives de leur travail actuel. Donc c'est difficile de les exposer. Et ces toiles se retrouvent souvent dans le coin d'un atelier. "

200 toiles à vendre allant de 50 à 1000 euros

10 artistes vont vendre leurs toiles, 10 peintres professionnels, Karen Marre, Marie-Claire Pinson, Marie-Claire Ricaux, Myriam Grisez, Nathalie Travaillard, Jacques Guillet, Jean Quaillet, Jean-François Morro, Mathias Zamanian et Philippe Ricoux. Ils sont Mayennais, Sarthois, Normands ou encore Parisiens. "Les toiles sont soldées de 30 à 50%, la moins chère est vendue 50 euros , la plus chère 1000 euros", précise Catherine Guillet. Faire venir l'art dans une petite commune mayennaise de 3000 habitants, il fallait oser "cette petite commune, c'est ma commune de naissance et c'était un premier défi. Ensuite, je suis mariée à un artiste peintre et moi-même j'ai exercé un métier d'agent artistique et je ne me voyais pas rien faire à la retraite. Et voilà, l'idée est partie. Le bénévolat s'exerce forcément. Quand on arrive à la retraite, c'est plus facile. J'ai été rejointe par une vingtaine de bénévoles qui sont très actifs, qui sont capables de faire fonctionner cette galerie."

Majestic Gallery

29, rue du Pont

53150 MONTSÛRS

https://www.facebook.com/majesticgallerymontsurs

www.majestic-gallery.com

ouverture samedi 17 et dimanche 18 septembre de 15 heures à 18 heures