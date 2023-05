Journées marteau à Dijon : venez faire expertiser gratuitement vos trésors

France Bleu Bourgogne : Hugues Cortot, commissaire priseur à Dijon, vous le confirmez, les salles de vente, ce n'est pas réservé aux initiés et aux riches ?

Pas du tout. Avec internet on a réussi à démocratiser nos ventes. D'ailleurs on estime que le panier moyen aujourd'hui se situe entre 50 et 100 euros. les médias mettent en avant les très beaux coups de marteau, c''est normal, cela révèle qu'il y a encore des trésors à découvrir en France, mais notre quotidien, ce n'est pas ça.

Qu'est-ce qu'on trouve dans une vente aux enchères ?

On trouve pratiquement de tout, à l'exception du neuf. On est un marché de seconde main, totalement dans l'air du temps.

C'est plus intéressant que de faire ses achats de seconde main en ligne ?

C'est différent. C'est une autre ambiance, un autre mode d'achat. Nous, on apporte une expertise, la garantie d'un professionnel, et une sécurité dans la transaction.

C'est un peu intimidant de pousser la porte des hôtels de vente...

C'est justement pour cela qu'on organise ces journées marteau au niveau national, c'est pour montrer à tout le monde que c'est ouvert au grand public. Il n'y a pas avoir peur, l'ambiance est bonne, simple, et on vous attend nombreux, jusqu'à dimanche.

On vient à ses journées parce qu'on a quelque chose à vendre ou en simple spectateur ?

Tout est possible, on peut venir avec un objet insolite, un objet qu'on a toujours vu dans la famille et pour lequel on aimerait bien avoir une expertise. Ou simplement pour découvrir le monde des enchères, voir ce que l'on peut acheter, et à quel prix. Bien entendu c'est gratuit, on ne paie que si on achète !

Elles ont lieu où ces journées marteau à Dijon ?

Sur Dijon, elles auront lieu dans les trois hôtels de ventes dijonnais, chez moi rue de Gray, chez mes confrères Sadde rue Paul Cabet, et chez Sylvain Gauthier, avenue Victor Hugo.