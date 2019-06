PHOTOS - Journées nationales de l'archéologie : venez visiter le chantier de l'ancienne clinique Sainte-Marthe à Dijon

Pour les dixièmes Journées nationales de l'Archéologie, le chantier de fouilles de l'ancienne clinique Sainte-Marthe est ouvert au public ce dimanche à Dijon. L'occasion de découvrir ce chantier avec les archéologues qui y travaillent, pour découvrir leur métier et leurs premières découvertes.

Et si vous visitiez un chantier de fouilles archéologiques ce dimanche en plein Dijon ? Pour les dixièmes Journées Nationales de l'Archéologie, le chantier de l'ancienne clinique Sainte-Marthe est ouvert au public. Les fouilles ont débuté en mars et doivent s'achever fin juin pour laisser la place aux bâtisseurs puisque le site va devenir un ensemble de logements résidentiels.

"Ce chantier c'est une fenêtre sur le passé" Stéphane Alix, responsable d'opérations à l'INRAP à Dijon

Le chantier de l'ancienne clinique Sainte-Marthe à Dijon mobilise huit archéologues de l'INRAP. © Radio France - Stéphanie Perenon

Une occasion de se plonger dans le passé antique et médiéval de Dijon

"C'est une occasion très rare de visiter un chantier en cours à Dijon, qui plus est en plein centre-ville", explique Laurent Vaxelaire, le directeur de l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP) en Bourgogne-Franche-Comté. Un chantier de plus de 4000m2, "avec un intérêt scientifique pour sa partie antique mais aussi des vestiges qui témoignent d'une occupation du Haut Moyen-Age", précise l'archéologue.

Les archéologues de l'INRAP ont découvert sur ce chantier en plein Dijon, les traces d'un large fossé d'époque romaine. © Radio France - Stéphanie Perenon

Des monnaies, des éléments de parure mis au jour

Depuis le début du chantier en mars, les équipes de l'INRAP on fait d'importantes découvertes, "des déchets de forges qui témoignent de l'activité artisanale sur le site, des bronzes mais aussi des céramiques, des ossements et des objets divers et variés tels des monnaies ou parures" témoigne Stéphane Alix. Le responsable d'opérations à l'INRAP à Dijon est aussi chargé du chantier dijonnais.

Ce pendentif fait partie des nombreux objets découvert sur le chantier de l'ancienne clinique Sainte-Marthe à Dijon. © Radio France - Stéphanie Perenon

Visites guidées ce dimanche sur le site de l'ancienne clinique Sainte-Marthe

"La visite du site se fera par groupe, pour des questions d'organisation", précise Laurent Vaxelaire. Les visiteurs seront accueillis par des archéologues qui travaillent sur le chantier et qui vont les guider, et leur parler de leur métier. Les portes ouvertes du chantier de l'ancienne clinique Sainte-Marthe, c'est ce dimanche 16 juin 2019 de 10 à 12 heures et de 13 à 17 heures (entrée libre).

Le programme de ces Journées Nationales de l'Archéologie en Côte-d'Or sont à retrouver ici.

→ Notre invité ce vendredi 14 juin 2019 à 8h11 sur les ondes de France Bleu Bourgogne est Stéphane Alix, le responsable d'opérations à l'INRAP à Dijon.