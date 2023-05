Journées portes ouvertes au parlement européen ce samedi

Le parlement européen de Strasbourg vous ouvre ses portes samedi 13 mai. Comme chaque année plus de 10 000 visiteurs sont attendus pour cette journée portes ouvertes.

Le mot d’ordre cette année "La démocratie en action". L’objectif c’est de faire découvrir les métiers du parlement, mais aussi de montrer son action au quotidien et le rapprocher des citoyens. "On vous montrer que vous êtes chez vous au parlement européen , illustre Elisabetta Santanella, la responsable des événements et expositions au Parlement européen.

Vous pourrez notamment vous plonger dans la vie d'un député à l'aide d'un casque de réalité virtuelle ou encore débattre dans l'impressionnant hémicycle et ses 705 sièges. Vous pourrez également tenter de vous mettre à la place des traducteurs, en entrant dans la cabine. De la musique et un atelier de street art est également proposé.

Au-delà de la visite des portes ouvertes, vous pouvez aussi vous rendre au Parlement toute l'année en tant que visiteur, notamment pendant les sessions parlementaires. Il suffit de présenter votre carte d’identité.