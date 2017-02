PHOTOS - Journées portes ouvertes à l'aéroport d'Avignon

Les sociétés Vaucluse ULM et Easy Helico ouvraient leurs portes ce week-end à l'aéroport d'Avignon.

Admirer et même essayer, telles étaient les possibilités pour les visiteurs des deux journées portes ouvertes organisées par Vaucluse ULM et Easy Hélico en ce week-end du 11 et 12 février. Avec un objectif pour les organisateurs: rendre le pilotage accessible à toutes les bourses. C'est pourquoi, Easy Hélico proposait notamment un baptême de l'air pour 25 euros. "La pratique de l'hélicoptère est souvent vu comme quelque chose d'élitiste, explique le patron de la société, Frédéric Galliano, alors là on a cassé les prix pour que tout le monde en profite."

Les aéronefs et autres ULM rutilants sur le tarmac de l'aéroport d'Avignon © Radio France - Boris Loumagne

Le succès était d'ailleurs au rendez-vous en ce week-end, avec des dizaines de curieux. Parmi eux, Sophie et Monique, deux Avignonnaises venues faire leur baptême de l'air en hélicoptère. Et même après l'atterrissage, elles étaient encore sur un petit nuage:

Là-haut on se sent en sécurité, léger et libre !

Les plus téméraires, comme Jean Denis, ont même pu prendre les commandes d'un hélicoptère. Sous la surveillance de l'instructeur Frédéric Galliano, l'élève d'un jour a tout de même eu maille à partir avec le vent: "On sent les bourrasques quand on pilote, c'est pas facile !".

Frédéric Galliano, aux commandes de son Robinson R22, survole Avignon © Radio France - Boris Loumagne

En effet, nous avons pu faire un tour en hélicoptère et on le confirme: le vent fait un peu tanguer l'appareil. Mais la vue sur la Durance, le Ventoux ou le Palais des Papes a eu raison de notre appréhension.