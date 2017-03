"Jours de France" road-movie très réussi à travers les routes de France

Rencontre avec le réalisateur Jérôme Reybaud qui signe un premier long-métrage très maitrisé sur la France qu'on montre rarement sur grand écran, celle des ronds points et des petits villages. Le cinéaste a offert avec générosité ce passionnant voyage en avant-première au cinéma La Nef à Grenoble.

Le film

Au petit matin, Pierre quitte Paul. Au volant de son Alfa Roméo, il traverse la France, ses plaines, ses montagnes, sans destination précise. Pierre utilise Grindr, une application de son téléphone portable qui recense et localise pour lui les occasions de drague. Mais Paul y a recours aussi pour mieux le suivre. Au terme de quatre jours et quatre nuits de rencontres – sexuelles ou non – parviendront-ils à se retrouver ?

La rencontre avec le réalisateur

Jérôme Reybaud est né en 1970 à Cannes. très tôt, il pratique le Super 8 mm en chambre, puis après un doctorat sur le poète Jacottet et diverses critiques, il revient au cinéma avec Aires 06 (2006), Trois dames pour Jean-Claude Guiguet (2008) et un documentaire sur le cinéaste Paul Vecchiali, Qui êtes-vous Paul Vecchiali ? (2012) pour Ciné+. Jours de France est son premier long-métrage.

Entretien avec Jérôme Reybaud

La bande annonce

“Jours de France”, de Jérôme Reybaud, avec Pascal Cervo, Arthur Igual, Fabienne Babe et Nathalie Richard, France, 2h21. Sortie en salles : le mercredi 15 mars.