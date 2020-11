"Jours de Gloire", quand la République se lit en musique

"Vous tenez en main l'intelligence et l'âme des enfants". Cette phrase, tirée de la Lettre aux instituteurs et aux institutrices de Jean Jaurès, tous les élèves l'ont entendu lors de l'hommage rendu à Samuel Paty dans les établissements scolaires. Elle revient cette fois dans la bouche du rappeur Oxmo Puccino, l'un des 19 artistes mobilisés pour lire les textes fondateurs de la République Française dans l'album "Jours de Gloire".

A ses côtés figurent des chanteurs et acteurs comme Abd’Al Malik, Camélia Jordana, Karin Viard ou encore Louis Chedid, chacun avec son texte. "D'un bout à l'autre de la France, il faut que chacun aide la République et la sauve de ses ennemis", explique par exemple Muriel Robin, récitant la lettre de George Sand "Le Droit du Peuple".

"Mettre en lumière nos valeurs républicaines"

Si le disque porte une résonance toute particulière après l'attentat commis contre le professeur d'histoire Samuel Paty, le projet date en fait de 2014, année où Sébastien Boudria, professeur de musique en région parisienne, travaille avec quelques élèves sur une comédie musicale autour des oeuvres de Serge Gainsbourg et notamment sa reprise de La Marseillaise. "Il s'est passé un truc que je n'ai jamais plus ressenti depuis, au bout de cinq ou dix secondes les gens se sont levés et ont applaudi. Il s'est vraiment passé quelque chose d'incroyable", explique-t-il.

"Ma démarche était de mettre en lumière les valeurs républicaines qui sont les nôtres (...), la liberté, l'égalité, la fraternité, le droit des femmes, la justice sociale...", détaille Sébastien Boudria. Il est donc allé chercher les artistes un par un pour exposer son projet et proposer les lectures de Victor Schoelcher, Olympe de Gouges, Victor Hugo ou encore Albert Camus. Aucun n'a refusé, "je pense que le citoyen a pris le pas sur l'artiste et c'est la grande force de ce projet" conclut-il.