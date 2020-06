Juan Bautista "certainement plus candidat avec le maire actuel" aux Arènes de Nîmes

Juan Bautista a fait son 7h50, ce jeudi matin, sur France Bleu Gard Lozère. Et il y a asséné ses 4 vérités. Lui qui est maintenant directeur des arènes d'Arles s'exprime à l'occasion de la sortie de son livre : "Juan Bautista par lui même" aux éditions du Diable Vauvert. 120 pages pour retracer sa carrière de matador de toros, avec des photos magnifiques et des textes pleins de sincérité. Mais pas seulement. Il y évoque aussi son présent et son futur d'empresa et d'éleveur (La Golosina).

- vous avez subi la crise du coronavirus à double titre, en tant qu'organisateur et éleveur, est-ce que vous allez pouvoir surmonter cette épreuve ?

"Oui on va la surmonter. Bien sûr, on va la surmonter, même si la situation est difficile comme dans beaucoup de secteurs. L'organisation des férias d'Arles, un mois avant c'était annulé, donc on a procédé à tous les remboursements ou presque. Après, _la difficulté de l'élevage_, c'est de continuer à nourrir, soigner les taureaux, s'en occuper, sans savoir à quel moment réellement ils ont un bon de sortie.

- Est ce que vous avez encore un espoir, aussi mince soit -il, de pouvoir organiser la feria de septembre à Arles ?

Ce qui est convenu cette année, c'est d'annoncer et officialiser les cartels un peu plus tard. Il faut être patient, attendre l'évolution. Un nouveau point important sera fait fin juin. On y verra peut-être plus clair pour septembre. Nous en tout cas à Arles, on va tout faire pour mener cette année des taureaux aux Arènes d'Arles comme il y en a eu depuis toujours, et pour que l'année ne soit pas complètement blanche. (..) On s'adaptera s'il le faut sur d'autres types de cartels. On va amener des toros, des toros de Camargue, des toros espagnols, et faire plaisirs aux aficionados.

- Ces derniers temps vous avez réussi tout ce que vous entrepreniez que ce soit en tant que matador de toros, avec votre despedida inoubliable, mais aussi en tant qu'empresa avec des ferias de très grande qualité à Arles. Il y a eu un seul revers dans tout ça : c'est votre candidature aux arènes de Nîmes. Comment l'avez vous vécu ?

"ça se vit toujours mal, bien sûr. Surtout quand les choses se sont passées, comme elles se sont passées. On est venu provoquer ma candidature. J'ai voulu me positionner pour le futur aussi. Et je vois que beaucoup des idées qui étaient dans mon dossier sont finalement reprises dans la candidature qui a été choisie. _Il y a plein de choses bizarres qui se sont passées. On sait bien tricher_. Il y avait une forte volonté au départ d'apporter du renouveau et du changement, c'est pour ça qu'on est venu me chercher. Bon après il y a certainement eu des pressions, des choses qui se sont passées, et qui ont fait que la décision n'a pas pu être prise à ce moment-là.

- Dans le livre vous revenez sur cet épisode et vous assurez que c'est Jean-Paul Fournier lui même qui vous a demandé, les yeux dans les yeux de vous porter candidat. Du coup vous vous êtes senti trahi ? Trahi par Jean-Paul Fournier, par Simon Casas, par les deux ?

- Par Simon Casas, non pas spécialement. Simon Casas, je l'ai prévenu de ma décision. A un moment donné, on m'avait même émis le projet qu'on se présente de façon commune. Lui a décidé de faire d'autres groupes. C'est là aussi que j'ai, moi, décidé de faire le mien, et de déposer une candidature pour les Arènes de Nîmes. Après oui, Jean-Paul Fournier les yeux dans les yeux, dans son bureau -on n'était que tous les 2- m'a dit que ce serait un concours à la loyale, qu'il avait besoin de renouveau, de changement, et que ma candidature l'intéressait fortement. Bon, il y a eu le relogement de ce concours qui a semblé bizarre à tout monde : il devait être réglé en septembre, ça a été prolongé jusqu'en décembre. Voilà, il y a plein de choses qui ont émis des doutes. Le résultat, c'est que c'est reparti pour un tour pour l'équipe qui était en place. Pour moi, on verra par la suite.

- Vous dites que vous ne serez peut-être plus jamais candidat aux Arènes de Nîmes. C'est vrai ? C'est ferme et définitif ?

"Ferme et définitif, non je ne vais pas l'affirmer non plus. Mais en tout cas, certainement plus candidat avec le maire actuel."

- Vous avez quitté également l'ANOET, pour faire simple l'union patronale des organisateurs de spectacles taurins, présidée d'ailleurs par Simon Casas. D'autres empresas l'ont également fait ces dernières semaines. Vous évoquez un "conflit générationnel" . Vous voulez rebattre complètement les cartes dans ce domaine ?

"En tant de crise comme ça l'est actuellement, il faut tout repenser, tout restructurer. Je suis convaincu, et je ne suis pas le seul, qu'une nouvelle génération plus adaptée à la modernité actuelle, avec des idées nouvelles, plus ambitieuses, serait plus amenée à être proche de la situation et trouver des solutions. Les gens qui sont en place depuis 40 ans, excusez-moi mais.. si la tauromachie est en difficulté depuis plusieurs années, c'est certainement un peu à cause de cette génération-là."

Vous pouvez retrouver ici l'intégralité de cet entretien sur France Bleu Gard Lozère.