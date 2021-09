Juan Leal ouvre la porte des Consuls dans son mano à mano face à Daniel Luque dans les arènes de Nîmes

Juan Leal est sorti en triomphe par la porte des Consuls des arènes de Nîmes ce samedi soir. Le matador arlésien a coupé au total trois oreilles dans son mano à mano avec l'Andalou Daniel Luque qui, de son côté, a obtenu un trophée face à son ultime exemplaire. Une corrida a l'intérêt entretenu de bout en bout, malgré le comportement inégal des toros de Domingo Hernandez.

Il y a de l'électricité dans l'air. Dans les arènes et à l'extérieur. Sur le parvis, les opposants à la tauromachie s'époumonent, sur la piste les deux matadors ont envie d'en découdre. Ca tombe bien les toros aussi, en tout cas la plupart d'entre eux. Dès son premier adversaire Juan Leal place la barre très haut. Il se livre, s'expose parfois jusqu'à l'extrême. Ce n'est pas toujours académique, mais son style porte très fort sur les gradins. Le public exulte, les deux premières oreilles tombent et on se dit que ca va sentir la poudre tout l'après-midi. Finalement le soufflet retombera un peu, même si l'intérêt de la corrida ne se démentira jamais. Au bout du compte, Juan Leal ira ravir à son dernier exemplaire l'oreille qui lui ouvrira la porte des Consuls, sa quatrième à Nîmes.

Un public nîmois qui se montrera beaucoup plus froid avec Daniel Luque. Pourtant la maitrise et la technique irréprochables du matador andalou auraient mérité davantage de considération. Luque finira par arracher une oreille face à son dernier adversaire, un peu pour l'ensemble de son œuvre. C'était bien la moindre des choses.