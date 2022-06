À partir de ce jeudi, la reine Elizabeth II va célébrer son jubilé de platine, 70 ans de règne. Au Royaume-Uni, des festivités sont prévues pendant quatre jours. Dans le Nord-Pas-de-Calais, des bâtiments publics vont être illuminés en bleu et rouge pour lui rendre hommage.

Jubilé de la reine Elizabeth II : des bâtiments illuminés en bleu et rouge dans le Nord-Pas-de-Calais

Dans le Nord-Pas-de-Calais aussi on va fêter le jubilé de platine de la reine Elizabeth II. Alors que des festivités sont prévues pendant quatre jours au Royaume-Uni et dans les pays du Commonwealth pour célébrer les 70 ans de règne, plusieurs communes du Nord-Pas-de-Calais vont illuminer des bâtiments publics en bleu et rouge.

Dans le Nord

À Dunkerque, illumination et mise aux couleurs des bâtiments du grand port maritime de Dunkerque, des bâtiments de la communauté urbaine de Dunkerque, de l’hôtel de ville et de la sous-préfecture

À Gravelines et Téteghem, illumination des hôtels de ville

Dans le Pas-de-Calais

Au Touquet, illumination du phare

Dans la Somme

À Fort-Mahon, illumination de la base nautique et du bâtiment de la SNSM

À Cayeux, illumination de l'hôtel de ville

À Saint-Valéry, illumination de la salle de spectacle « l'entrepôt aux sels »

Deux visites emblématiques de la reine dans le NPDC

Vu son âge, 96 ans, peu de chance de revoir la reine dans le Nord-Pas-de-Calais. On retient tout de même deux visites et la dernière date de 1994. Pour l'inauguration du tunnel sous la Manche, elle l'emprunte depuis le Royaume-Uni avant de prononcer un discours en français depuis Coquelles.

En 1957, lors de son premier voyage officiel en France, la reine fait un crochet par le Nord. Elle visite la grande exposition florale de Lille mais aussi différentes usines de Roubaix : les ateliers du Peignage Amédée et la filature La Lainière.