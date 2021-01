Jubilé de Pontmain : une exposition de documents authentiques sur l'apparition de la Vierge

Dimanche, l'Église fête les 150 ans de l'apparition de la Vierge à Pontmain. À cause de la Covid-19, moins de 400 fidèles pourront assister aux différentes festivités dans la basilique. L'ambassadeur du Vatican en France sera présent. En attendant depuis ce samedi, une exposition retrace cette fameuse journée du 17 janvier 1871, à la bibliothèque diocésaine de Laval.

L'interrogatoire écrit des enfants

Ce jour-là sept enfants, appelés aussi "voyants" auraient vu la Vierge dans le ciel, à Pontmain, dans le Nord-Mayenne. L'exposition propose de lire, de voir et de toucher des documents originaux, des documents d'époques, de véritables trésors d'après Gabrielle Bru la bibliothécaire. "Notamment des lettres écrites par l'abbé Guérin, le curé de l'époque, une lettre d'Eugène Barbedette un des petits voyants. Il y a aussi des photos d'époques et puis des attestations d'interrogatoires, car au lendemain de l'apparition on a interrogé les enfants et consigné par écrit leur récit" explique Gabrielle Bru.

Gabrielle Bru a fouillé les archives du diocèse de Laval pour mettre la main sur des pépites © Radio France - Martin Cotta

Pendant plusieurs semaines, la bibliothécaire a exploré les archives du diocèse de Laval, placards par placards, tiroirs par tiroirs. "J'ai ouvert les boîtes d'archives. C'étaient vraiment de belles trouvailles. Petit à petit je découvrais des lettres. C'était une véritable plongée dans Pontmain. Ce jour a changé la vie de ce petit hameau du Nord-Mayenne, il a eu un impact considérable" raconte Gabrielle Bru.

Cette exposition est visible à la bibliothèque diocésaine de Laval, jusqu'au 17 février, du mardi au samedi de 14h à 17h30 (fermé le vendredi).