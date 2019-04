Trop caricaturale, l'oeuvre d'une mayennaise retirée d'une exposition par le conseil départemental de la Mayenne ?

Laval, France

C'est une exposition qui dérange visiblement le conseil départemental ou du moins qui suscite le débat. Jusqu'au 28 avril, l'artiste Jill Culiner de Saint-Jean-sur-Erve expose une douzaine d’œuvres dans l'Espace M du 13e étage de la Tour Montparnasse de Paris. Il s'agit de mises en boîtes, représentant de façon caricaturale des paysages de la Mayenne mais aussi des fermes, et un bocage notamment. Jill Culiner fait partie des 13 artistes retenus par le conseil départemental pour y exposer leurs œuvres, un par un à l'Espace M, en face de la Tour Eiffel. Et d'après cet artiste, le conseil départemental a annulé le vernissage de son exposition prévue le 10 avril dernier.

Pas une "belle" promotion de la Mayenne ?

Parmi les boîtes de Jill Culiner, une n'est pas forcément du goût du département : "La Mayenne : Pays d'élevage". Elle représente un abattoir, et des morceaux de viandes sanguinolents réalisés en pâte à bois, avec de la peinture acrylique rouge (voir ci-dessous). Une production qui donne un aspect caricatural de la ruralité en Mayenne mais qui n'en est pas moins une des réalités. Cette oeuvre ne figure pas à l'Espace M de Paris mais elle a été retirée début avril des locaux de Mayenne Tourisme à Laval, à la demande du conseil départemental, ce qui provoque l'ire de l'artiste.

"Quand on fait une commande aux artistes, il faut s'attendre à ce qu'il y ait une vision, un commentaire de la société. Si on veut quelque chose de purement joli et décoratif, qui représente le département il faut faire appel aux artisans" explique Jill Culiner. "Un artiste ça a le droit d'être critique et de dire quelque chose sur la société, c'est notre devoir" ajoute t-elle.

Pas de commentaire du conseil départemental

Une douzaine de boîtes sont quand même exposées à Montparnasse. C'est même au départ une commande du conseil départemental de la Mayenne à l'association L'Art au Centre dont Laurent Vignais est le directeur artistique. "Il y a une nécessité de laisser les artistes s'exprimer. Ce n'est pas dans une optique de provocation, mais dans le but de poser un regard et un questionnement sur notre société. Je pense que c'est intéressant puisque cela amène le débat justement. À force de vouloir être trop lisse on devient ordinaire et pas intéressant. Le département paie une prestation à l'association L'art au Centre qui se charge ensuite de verser une somme forfaitaire aux artistes qui comprend leur déplacement à Paris, éventuellement leur hébergement et ainsi que les coûts de production" explique t-il.

Contacté par France Bleu Mayenne, le conseil départemental nous a indiqué qu'il ne voulait pas répondre à ce sujet. Jill Culiner expose à l'Espace M de Montparnasse jusqu'au 28 avril et jusqu'au 22 septembre dans les locaux de Mayenne Tourisme à Laval.