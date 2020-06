PHOTOS - De juin 1940 à juin 2020, les 80 ans de la Bataille des Alpes, l'armée invaincue

Les troupes de montagne fêtent cette semaine les 80 ans des combats de juin 1940. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les soldats du Général Olry avaient tenu face aux ennemis italiens et allemands. Jusqu'à l'armistice, d'où le terme "d'armée invaincue".

Cette semaine, France Bleu Isère accompagne la 27e Brigade d'Infanterie de Montagne (BIM) dans les 80 ans de l'armée invaincue. Dans la bataille des Alpes, en juin 1940, les troupes de montagne n'ont pas cédé face aux envahisseurs italiens d'un côté et allemands de l'autre. L'armistice signera la fin des combats, avec un goût amer pour les soldats français.

Ayant franchi le Rhône, les armées allemandes prennent l’armée des Alpes à revers. - © Musée de tradition des troupes de montagne

Sur France Bleu Isère, nous racontons en 3 épisodes cette bataille historique mais trop peu connue.

Le front des Alpes en 1940 : les éclaireurs-skieurs en première ligne

Michel Klein a dirigé la 27e Brigade d'infanterie de Montagne entre 2002 et 2004, il en a été le Général "de division", à l'époque. Aujourd'hui, il est le président de la fédération des soldats de montagne et à ce titre multiplie les initiatives pour faire perdurer la mémoire e ces moments héroïques. Il nous raconte.

Quelles étaient les forces en présence en 1940 ? Une armée des Alpes composée de bataillons d'élite, certes, mais dont une partie de l'effectif avait été envoyé ailleurs. Ils vont se retrouver en large infériorité numérique, mais résistent grâce à leur bonne connaissance du terrain et à leur grand courage.

Les 80 ans de l'Armée Invaincue 1/5 : les forces en présence en juin 1940 Copier

Départ en reconnaissance d’une section d’éclaireurs skieurs. - © ECPAD France

En juin 1940, les événements se précipitent et si le front italien était déjà dur à tenir, celui qui s'annonce va l'être encore plus : les allemands arrivent par le nord et l'ouest de l'Isère. La ville de Lyon est déclarée zone ouverte, mais en arrivant sur Grenoble, les allemands vont se retrouver face à une armée de "30.000 hommes rassemblés par le Général Olry" nous explique Michel Klein.

Les combats à Voreppe : un moment de bravoure

Ce qu'on appellera ensuite le "verrou de Voreppe" a tenu en échec les allemands, qui n'ont pas pu franchir l'Isère en combat.

Les 80 ans de l'Armée Invaincue 2/5 : le verrou de Voreppe, des combats acharnés Copier

Chasseur alpin du 199e bataillon de chasseurs de haute montagne en tenue d’éclaireur-skieur. - © ECPAD France

Infanterie alpine en Dauphiné, installation d’un mortier de 81 mm. - © ECPAD France

Éclaireurs skieurs s’apprêtant à mettre en batterie un fusil-mitailleur 24-29. - © ECPAD France

A la tête de ces combattants alpins, un soldat d'exception, le Général Olry, qui avait déjà connu la Grande Guerre (1914-1918) et qui a su manœuvrer habilement pour ne jamais être pris au dépourvu, même sur deux fronts différents.

L'Histoire rend-elle au général Olry toute sa gloire ?

"Assurément, non" répond Michel Klein. Ses faits d'armes n'étaient pas en accord avec la décision du Maréchal Pétain de signer l'armistice. Olry s’est même opposé à la décision de déclarer Lyon "zone ouverte". Après la fin des combats, le Général s'est retiré. Il est décédé en 1944, sans même pouvoir voir la fin du 2e conflit mondial, dont il avait pourtant écrit une page historique avec ses troupes de montagne. Mais une part de ses troupes avaient choisi de prendre la clandestinité pour poursuivre le combat dans les rangs de la Résistance.

Le général Olry, commandant l’armée des Alpes en 1940. - © Musée de tradition des troupes de montagne

Les 80 ans de l'Armée Invaincue 3/5 : le Général Olry, figure trop méconnue de la 2e guerre mondiale ? Copier

Bataille de Voreppe, par G. Boutin - © Musée de tradition des troupes de montagne

Bataille de Voreppe, par G. Boutin. - © Musée de tradition des troupes de montagne

Soldats italiens en Maurienne, fin des hostilités. Nombre d’entre eux ont les pieds gelés et ne peuvent être rapatriés. Ils sont confiés par leur bataillon aux soins des Français. - © Musée de tradition des troupes de montagne

En savoir plus