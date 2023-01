Jul, artiste le plus écouté en 2022 en France

Ce n'est même plus une surprise. Jul est une nouvelle fois officiellement l'artiste le plus écouté en France en 2022, selon le Top 200 du Syndicat national de l'édition phonographique dévoilé ce vendredi. Avec sept albums en solo dans le Top 200, le prolifique Jul présente 582.635 ventes cumulées (sans compter les albums collectifs "13'Organisé" et "Le Classico organisé" dont il est à l'origine).

C'est Orelsan qui détient le record de l'album le plus vendu en 2022 en France avec "Civilisation", qui trônait déjà en tête des ventes en 2021.

Jul, le rappeur profilique

Des chiffres qui n'ont rien d'étonnant pour Jul, quand on connaît la productivité du rappeur marseillais. À 32 ans, celui qui a débuté dix ans plus tôt sort en moyenne deux albums par an et entretient un flux constant d'écoutes sur les plateformes entre ses nouveaux et ses anciens disques. Jul (de son vrai nom Julien Mari) aura vendu au total plus de six millions d'albums depuis ses premiers morceaux en 2013.

Avec plus de cinq milliards de streams, il est devenu le rappeur français le plus écouté sur Spotify, selon la plateforme musicale en tête du marché mondial. Un résultat étonnant, sans même l'appui d'un label puisque le rappeur a créé le sien. Il ne dispose pas non plus d'équipe marketing, s'appuyant sur ses deux avocats l'entourent et trient, au compte-gouttes, les demandes d'interview.

"Jul, c'est une rockstar", analyse pour l'AFP Narjes Bahhar, responsable éditoriale rap chez Deezer (Jul est aussi l'artiste le plus écouté sur la plateforme française), qui n'hésite pas à le comparer au "Taulier", Johnny Hallyday.

Orelsan, déjà en tête des ventes en 2021

L'albul "Civilisation" du Normand Orelsan trônait déjà en tête des ventes de l'année 2021. "Ce n'est pas systématique qu'un artiste se maintienne en tête deux années de suite, c'est une référence", commente pour l'AFP Alexandre Lasch, directeur général du Syndicat national de l'édition phonographique (Snep). Sorti en novembre 2021, "Civilisation" totalise 406.837 ventes en 2022 en combinant exemplaires physiques - CD, vinyles -, téléchargements et écoutes sur les plateformes de streaming, selon le Snep.

Il faut remonter à Stromae (2013 et 2014avec "Racine Carrée") et Adele (2011 et 2012 avec "21") pour retrouver une telle performance.