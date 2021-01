Jul, The Weeknd, Angèle, Céline Dion, Images... découvrez les 10 titres les plus écoutés le soir du Nouvel An

Le top 10 des morceaux de ce réveillon du Nouvel An en petit comité vient d'être dévoilé par Deezer.

2021, c'est parti ! Pour démarrer l'année du bon pied, de nombreux français ont écouté leurs musiques préférées lors de la nuit du 31. Deezer dévoile son top 10 des morceaux les plus écoutés entre 23h55 et minuit 15, c'est à dire précisément durant le passage au nouvel an.

Et c'est une chanson de rap qui se hisse sur la première marche du podium : "Bande organisée" du rappeur marseillais Jul et sa bande.

En deuxième position se hisse "Blinding Lights" de The Weeknd

"I Gotta Feeling" des Américains Black Eyed Peas arrive en troisième position devant Dance Monkey de Tones and I et "_Fever"_d'Angèle et Dua Lipa.

En sixième position, on retrouve un autre morceau de rap, "Wati by Night" de Sexion d'Assaut puis les grands classiques d'une nuit de réveillon s’enchaînent. "Partenaire Particulier", "J'irai où tu iras" de Céline Dion et bien sûr "Les démons de minuit" d'Images.

Anissa occupe la dixième et dernière place de ce classement avec son titre "Wedjene".

Le classement complet :

1. Bande organisée​, 13 Organisé

2. Blinding Lights,​ The Weeknd

3. I Gotta Feeling,​ Black Eyed Peas

4. Dance Monkey​, Tones and I

5. Fever,​ Angèle, Dua Lipa

6. Wati by Night​, Sexion d'Assaut

7. Partenaire Particulier,​ Partenaire Particulier

8. J'irai où tu iras,​ Céline Dion

9. Les démons de minuit,​ Images

10. Anissa,​ Wejdene