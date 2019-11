Jules César à l'affiche des Grand Jeux Romains à Nîmes l'an prochain

Nîmes, France

C'est un événement festif et familial incontournable à Nîmes : la plus grande reconstitution historique sur l’Antiquité en Europe. Et pour 2020, après les figures de Spartacus, Cléopâtre ou encore Hannibal, les Grands Jeux Romains seront dédiés à l'incontournable Jules César. Du 1er au 3 mai prochains,500 reconstituteurs venus de France, d’Italie, de Croatie et d’Allemagne se donnent rendez-vous dans les Arènes de Nîmes.

33.000 spectateurs attendus sur trois jours

Pour cette édition, le public est invité à "découvrir comment, à travers ses plus grandes batailles, et soutenu par ses fidèles généraux comme Marc-Antoine, Jules César a combattu son rival Pompée pour conquérir Rome".

La reconstitution historique des Grands Jeux Romains fait référence au passage avéré de l’Empereur Hadrien à Nîmes en 122 après J.C. À cette occasion, il offre de somptueux ludi (jeux) aux habitants : combats de gladiateurs, course de chars et propose de reconstituer des événements du passé célébrant ainsi les plus belles victoires de Rome sur ses ennemis.

Les reconstituteurs fabriquent leurs costumes avec des matériaux identiques à ceux utilisés dans l’Antiquité et travaillent main dans la main avec des historiens.

À cette occasion, de nombreuses animations sont aussi organisées pendant les trois jours : conférences, spectacles, marchés, visites guidées, défilés, cérémonie romaine et ateliers pour petits et grands ainsi qu'une grande parade nocturne en centre-ville.

Culturespaces organise aussi pour la deuxième année consécutive un camp romain reconstitué pendant les Grands Jeux Romains du 29 avril au 3 mai 2020. Au programme : découverte de la vie militaire, activités de vie civile, taverne romaine...