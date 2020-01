VIDEO - Jules César en vedette des 10e Grands Jeux Romains à Nîmes

Nîmes, France

"César, la conquête de Rome" : c'est le thème cette année des Grands Jeux Romains qui fêtent ses 10 ans. C'est aujourd'hui l'une des plus grandes reconstitutions historiques sur l'Antiquité en Europe. 500 reconstituteurs issus de 28 associations seront à nouveau présents pour proposer un spectacle grandeur nature dans les arènes. Il tournera autour de Jules César. " Il est venu très certainement à Nîmes explique Eric Teyssier, prof d'histoire romaine à l'Université de Nîmes qui a écrit le scénario. En tout cas, il parle des Volques Arécomiques, en clair le peuple gaulois qui habitait dans le Gard. Il est venu en 52 avant J.C. et il a ensuite traversé les Cévennes. C'était à l'époque de la révolte de Vercingétorix."

Eric Teyssier a co-écrit le scénario du spectacle donné dans les arènes de Nîmes Copier

Un spectacle de deux heures dans les arènes

Chaque après-midi, les 1er, 2 et 3 mai, une grande reconstitution historique deux heures sera proposée dans les arènes avec combats de gladiateurs, course de chars et pour terminer l'histoire de la conquête de Rome par Jules César. De nombreuses animations seront également proposées à travers toute la ville. Les visiteurs pourront par exemple découvrir l'intérieur d'un village gallo-romain reconstitué sur le parvis de l'église Saint-Baudile. Ou encore entrer dans le camp romain installé à l'entrée des Jardins de la Fontaine. A l'intérieur des Jardins plus d'une dizaine d'ateliers pour vivre à l'heure romaine (atelier druidique, gastronomie gauloise, coiffures à la romaine, fabrication de monnaie,... ) Au programme également, démonstration de fauconnerie. Une chasse aux trésors sera organisée avec l'Office de tourisme.

Les commerçants associés à la manifestation

Les commerçants nîmois s'associent cette année encore à ces Grands Jeux Romains. Une quarantaine d'exposants seront présents sur l'Esplanade (couronnes de fleurs, reproduction d'objets et de bijoux antiques, miel, vins, huiles d'olive, cervoises,...). 84 000 visiteurs pendant 3 jours l'an dernier. Les organisateurs espèrent en attirer 100 000 cette année.

La reconstitution du culte impérial aura lieu le 3 mai devant la Maison Carrée - Dominique Marck

Course de chars dans les arènes - Culturespaces