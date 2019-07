Julian Alaphilippe ne participera pas au critérium de Dun-le-Palestel 2019 en Creuse

Dun-le-Palestel, France

Cette année, les rues de Dun-le-Palestel ne vont pas vibrer au nom de Julian Alaphilippe. Les premiers noms des coureurs sont sortis, et celui du Montluçonnais est absent.

Voilà qui ne fait pas les affaires du critérium de Dun-le-Palestel : "Il est indisponible le 10 août, regrette Jean-Marie Baraille, organisateur de l'événement. Evidemment, avec le tour de France qu'il a fait cette année, on aurait adoré le revoir ici." D'autant que l'année dernière, entre 10 000 et 12 000 personnes avaient fait le déplacement pour la victoire d'Alaphilippe.

Le critérium concurrencé par les championnats d'Europe

Autres absents au départ de la course : Thibaut Pinot, "qui se remet de sa blessure sur le Tour de France", Romain Bardet et Warren Barguil, champion de France 2019. En cause : les championnats d'Europe qui se tiennent le lendemain du critérium de Dun-le-Palestel attirent plus de coureurs. "La faute à pas de chance", soupire Jean-Marie Baraille.

Il y a quand même de quoi se réjouir, avec trente coureurs professionnels au départ du critérium, "dont 15 ont fait le Tour de France cette année", assure Jean-Marie Baraille. Parmi eux, Tony Gallopin et Nacer Bouhanni, le champion de France 2018.

Les organisateurs ont aussi révélé le nom des 16 coureurs amateurs qui vont participer au critérium :