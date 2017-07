Julien Chmidlin, 13 ans, vosgien et youtubeur

Julien Chmidlin, est l'un des nouveaux visages de la campagne publicitaire de la marque de bonbons Carambar. Le jeune vosgien a coécrit le scénario de ce spot dont il est l'acteur. L'adolescent youtubeur et artiste écrit et réalise des vidéos chez lui à Raon-l'Étape.

Julien Chmidlin commence à se faire connaître dans le monde des jeunes artistes. Après s'être fait recalé du casting "Jamel Comedy Kid" parce qu'il était trop âgé, il s'est fait repérer pour être l'un des visage d'une campagne de publicité de la marque de bonbon Carambar. Le Vosgien a joué et coécrit le scénario de ce spot. Le youtubeur et artiste va même bientôt jouer son propre sketch sur scène à St-Julien-lès-Metz. Chez lui, à Raon- l'Etape, le jeune talent travaille sur ses créations.

À 13 ans, Julien Chmidlin écrit et réalise ses vidéos lui-même © Radio France - Seina Baalouche

Des sujets sérieux traités avec humour

Dans sa "salle de tournage", devant son caméscope, Julien tourne l'une de ses vidéos. Sur Youtube, le vosgien s'appelle "Juju Def" et a quelques centaines d'abonnés :

Je parle un peu de tout, des situations du quotidien, de politique, de politesse ou encore de sujets comme le fait d'être noir." - Juju Def - YouTubeur vosgien

Julien est originaire d'Haïti, il a été adopté quand il était très jeune et a vécu le racisme : "il y avait des enfants qui venaient me voir et qui me demandaient pourquoi j’étais noir" raconte-t-il. Tous les sujets qu'il aborde dans ses vidéos, il les traite avec humour : "il faut surtout en rigoler parce que si on n’en rigole pas on sera susceptible toute notre vie" dit-il en souriant.

Son rêve ? Être réalisateur de film, acteur, humoriste et "percer, en quelque sorte".