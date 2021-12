Julien Clerc en concert à la foire expo de Bergerac en 2022

La foire expo de Bergerac fera son grand retour en 2022, après deux ans d'absence. L'évènement revient du 6 au 8 mai prochain, plaine de Picquecailloux. Les organisateurs annoncent deux concerts : celui de Julien Clerc le 6 mai, puis celui de Générations 80-90 le 7 mai avec Yannick (ces soirées-là), Patrick Hernandez (Born to be Alive), Gold, Début de Soirée, David et Jonathan, Francky Vincent...

La billetterie est d'ores et déjà ouverte et ce mercredi, 200 réservations ont d'ores est déjà été effectuées selon les organisateurs. Les premières places sont en vente à partir de 10 euros.