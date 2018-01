Luxey, France

C'est un festival qui est désormais bien ancré dans le paysage culturel landais. Vingt-neuf ans que ça dure ! Le Festival Musicalarue, à Luxey, présente sa programmation pour cet été. Julien Clerc, Pierre Perret, Camille ou encore Goran Bregovic, le groupe français d'électro-rock Shaka Ponk sont annoncés. Le Festival aura lieu les 10, 11 et 12 Août prochains. L'an dernier, 50.000 festivaliers sont venus à Luxey.

Musicalarue c'est donc des concerts d'artistes renommés, mais aussi de musiciens en émergeance, sans oublier les spectacles des arts de rue. Au total 80 groupes et compagnies vont investir cette année encore les quinze scènes installées dans le bourg de la petite commune.

La billetterie est ouverte depuis ce mercredi soir.

La construction de cette programmation sur trois jours a été un peu turbulente, explique le président de l'association Musicalarue François Garrain : "Depuis quelques mois, les cachets des artistes explosent. un artiste que l'on payait 30.000 euros il y a trois ans coûte 150.000 en 2018". Il faut dire qu'actuellement la demande est supérieure à l'offre, _"tous les week-ends de l'été il y a au moins quatre ou cinq festivals qui s'arrachent les têtes d'affiche"détaille François Garrain. Il regrette aussi l'arrivée de grands groupes financiers qui "rachètent les festivals, les artistes et les salles". _

Une surenchère de plus en plus difficile à tenir pour le Festival landais, qui fonctionne en mode associatif. Son budget, cette année de 1.950.000 euros, est en légère augmentation, "on a décidé de faire un effort supplémentaire pour avoir une programmation susceptible d'intéresser les publics. On arrive au bout de ce qu'on pouvait faire, on espère que ce modèle va pouvoir continuer. C'est un projet qui s'autofinance à plus de 70%, donc il faut venir à Luxey parce que le devenir et pérennisation de la manifestation en dépend".

Le président du festival, qui pousse un coup de gueule contre certains organisateurs de festivals. Face à la concurrence importante, "des manifestations posent des exclusivités sur certains artistes, interdisant à des manifestions comme les nôtres de les programmer, c'est un réel souci" explique François Garrein dont le regard se tourne vers le Lot-et-Garonne et le Gers...

Vendredi 10 août

Matmatah

Slimane

Pierre Perret

Tiken Jah Fakoly

Yuri Buenaventura

Shantel & Bucovina Club Orkestra

Loic Lantoine & The Very Big Expérimental Toubifri Orchestra

Ultra Vomit

L'Entourloop

Gaël Faure

Biffty & Dj Weedim

Sara Curruchich...

Samedi 11 août

Julien Clerc

Bigflo & Oli

Panda Dub - Circle Live

Danakil

Idir

La Yegros

Flor de Fango

Les Hurlements D'Léo

Les Gordon

Green Box

Pogo Car Crash Control

Dj Vadim

Jeanne Plante

Slim Paul

Wilko & Ndy...

Dimanche 12 août