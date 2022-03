Julien Clerc sur France Bleu Mayenne : "Montand, Trenet, Piaf, Brel, c'est la bande originale de ma vie"

Avant son passage sur la scène de l'Espace Mayenne le 3 avril, Julien Clerc a accordé un entretien à France Bleu Mayenne. Le chanteur évoque son admiration pour les artistes qui l'ont marqué et à qui il dédie un album de reprises.

Il est l'un des artistes les plus populaires, les plus appréciés du public. Julien Clerc sera en concert à l'Espace Mayenne le dimanche 3 avril prochain.

Plus de 50 ans de carrière marqués par d'innombrables tubes, et puis plus récemment un album de reprises, des chansons de Trenet, Piaf, Brel, Barbara, Montand.

Voilà ce proposera le chanteur à ses fans mayennais dans quelques jours.

Julien Clerc était l'invité exceptionnel de France Bleu Mayenne ce mardi dans le 16-19 avec Hervé Lefèvre : "c'est la bande originale de ma vie. J'étais très petit quand j'ai découvert ces artistes, les idoles de ma mère. Ce sont des chansons qui m'habitent, j'ai grandi avec. Ce sont des chansons que je fredonne à la commande, c'est un vrai plaisir".