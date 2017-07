VIDÉOS- Julien Doré enflamme les arènes de Nîmes

Soirée riche en émotion pour Julien Doré jeudi soir dans les arènes de Nîmes. L'enfant du pays, de retour chez lui, a fêté ses 35 ans devant plus de 10.000 spectateurs et leur a offert plus de deux heures de concert dans une ambiance survoltée.

On l'a vu très ému dès les premiers minutes du concert, Julien Doré. Lui qui a fait ses études à Nîmes, l'enfant du coin a offert au public nîmois un grand show ce jeudi soir dans les arènes "Je venais me réfugier ici quand j'étais étudiant, jamais je n'aurais pensé un jour me retrouver là en face de vous."

"La date la plus attendue de ma tournée."

La nuit à peine tombée, le public est conquis par l'enchaînement des tubes: Le Lac, Coco Câline (avec son ami le panda) et des titres plus anciens comme Les Limites ou Kiss Me Forever.

Et si ce concert avait une symbolique aussi très forte c'est parce que Julien Doré fêtait ses 35 ans (il est né le 7 Juillet à Alès). Voilà pourquoi il a confié avoir attendu avec impatience ce soir du 6 juillet pour monter sur la scène des arènes.

Un peu plus tôt le groupe OMOH, constitué de musiciens "amis" de Julien Doré, et Christophe ont chauffé la scène.