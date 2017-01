Julien Doré sur la scène du Brive Festival 2017

Le Brive Festival vient compléter sa programmation 2017 avec une nouvelle tête d’affiche. Julien Doré se produira le 23 juillet.

Julien Doré s’ajoute à M. Pokora, Christophe Maé, Claudio Capéo, Imany, Soprano, MHD, Zaho et Slimane qui avaient déjà été annoncée pour cette édition 2017 du Brive festival du 20 au 24 juillet. Après 3 années à vivre son LØVE album, certifié quadruple platine et auréolé d’une Victoire de la musique d’Artiste de l’année, Julien Doré revient faire partager son nouvel album « & ». Ce sera son troisième passage au festival briviste après 2012 et 2015. Il vient en complément à la soirée LAMOMALI L’Aventure Malienne de -M- le 23 juillet.