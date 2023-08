Juliette Armanet au V and B Fest' : les festivaliers ne comprennent pas sa critique des Lacs du Connemara

Le V and B Fest' a débuté ce vendredi 25 août à Château-Gontier-sur-Mayenne. La deuxième édition du festival se poursuit jusqu'à dimanche 27 août au domaine de la Maroutière. Parmi les têtes d'affiche , Louise Attaque, DJ Snake, l'un des artistes français les plus écoutés dans le monde. La chanteuse Juliette Armanet, elle, se produira en Mayenne le dimanche 27 août. La chanteuse a déclenché une polémique début août : dans une interview au média belge Tipik, elle a affirmé que la chanson Les Lacs du Connemara de Michel Sardou était "immonde", "sectaire" et "de droite". Ce titre, qui date 1981, est pourtant toujours aussi populaire, et même auprès des jeunes festivaliers du V and B Fest'.

"C'est indémodable"

"Les Lacs du Connemara, c'est intergénérationnel, on l'écoute aux mariages, on l'écoute partout", sourit Margaux, une festivalière du V and B Fest' originaire d'Angers. À côté d'elle, trois de ses amis connaissent le premier couplet de la chanson par cœur.

Un peu plus loin sur le site du V and B Fest', d'autres groupes de jeunes ne comprennent pas vraiment la critique de Juliette Armanet. "C'est plus entraînant qu'autre chose. Quand on l'écoute, il n'y a pas trop de messages, c'est plus s'amuser avec les copains", souligne l'un d'entre eux. Perrine, une de ses amies, confirme : "On ne réfléchit pas trop aux paroles, on danse plutôt dessus. C'est une chanson qu'on écoutait en soirée, en salle des fêtes, avec nos parents, et plutôt des gens des années 80. Et en fait, ça perdure, c'est une tradition, je dirais", explique cette jeune festivalière qui vient de Mayenne.

Anaïs, 23 ans, fait également partie de cette jeune génération qui écoute Les Lacs du Connemara lors de soirées entre copains. "On l'écoutera toujours, c'est indémodable : on se met tout de suite à danser. Nous, on aime bien, c'est notre style de musique", affirme-t-elle, aux côtés de deux amies qui connaissent également les paroles de la chanson de Michel Sardou.