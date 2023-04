Juliette Armanet, Shaka Ponk... découvrez toute la programmation du V and B Fest à Château-Gontier-sur-Mayenne

Le V and B Fest' aura lieu les 25, 26 et 27 août 2023 au domaine de la Maroutière à Château-Gontier-sur-Mayenne

On connaît désormais toute la programmation de la troisième édition du V and B Fest' qui aura lieu les 25, 26 et 27 août 2023 au domaine de la Maroutière à Château-Gontier-sur-Mayenne. Les organisateurs ont dévoilé ce vendredi les onze derniers noms.

Juliette Armanet pour le dernier jour du festival

Elle enflammera la scène mayennaise le dimanche 27 août : Juliette Armanet sera la grande tête d'affiche du dernier jour du V and B Fest' avec le rappeur Damso.

Juliette Armanet - Le dernier jour du disco (Live Victoires 2022)

Une dernière occasion de voir Shaka Ponk

Shaka Ponk, l'un des groupes rock français les plus importants des années 2010, fera une halte à Château-Gontier-sur-Mayenne pour sa dernière tournée avant sa dissolution. Leur show énergique sera à découvrir ou à redécouvrir le samedi 26 août.

Shaka Ponk - I'm Picky [OFFICIAL VIDEOCLIP]

Matmatah, Skip the Use, Dinos...

De nombreux adolescents des années 90 seront ravis de retrouver les bretons de Matmatah le dimanche 27 août. Sur scène également le même jour, Skip the Use.

Matmatah au Vieilles Charrues 1999 lambe an dro

La programmation complète :

Vendredi 25 août : DJ Snake, Louise Attaque, Adé, Agoria, Disiz, Doria, Landmvrks, Lujipeka, Lysistrata, Perturbator, Pierre de Maere, Storm Orchestra

Samedi 26 Août : Dropkick Murphys, Shaka Ponk, Claudio Capéo, Dinos, Izïa, Kalika, Mass Hysteria, Naâman, Nto, The O’reillys And The Paddyhats, Rakoon, The Exploited, Vitalic, Vainqueur du tremplin

Dimanche 27 Août : Damso, Juliette Armanet, Timmy Trumpet, Brother Junior, Deluxe, Hilight Tribe, Knuckle Head, Les Wampas, Matmatah, Oxia, Pomme, Skip The Use, The Doug, Tiken Jah Fakoly