Juliette Gréco : l'artiste mayennais Guy Demaysoncel s'était produit en première partie d'un concert en 2008

"Parlez-moi d'amour", "Un petit poisson, un petit oiseau", "La Javanaise" et bien d'autres. Juliette Gréco laisse un répertoire majuscule de la chanson française derrière elle. Celle qui aura tout connu, jusqu'aux affres de la Seconde Guerre mondiale est décédée ce mercredi à l'âge de 93 ans. Jacques Prévert ou encore Serge Gainsbourg ont écrit plusieurs chansons interprétées à la native de Montpellier. En Mayenne, un artiste se souvient très bien de Juliette Gréco : l'auteur-compositeur Guy Demaysoncel s'est produit en première partie d'un de ses concerts en Moselle en 2008.

Ce jour-là, le Mayennais arrive dans l'après-midi au centre culturel de Florange. "Juste avant les balances, le responsable de la salle me dit que ça serait bien que je puisse faire connaissance avec Juliette. Je lui réponds : "mais avec plaisir" ! Alors je me suis retrouvé devant cette dame, bien conscient d'être en face d'un monument de la chanson de l'époque de Saint-Germain-des-Prés, etc. J'étais très intimidé, mais je lui ai dit : "madame Gréco, vous savez quoi ? J'ai envie de vous embrasser". Elle me racontait de si jolies choses. Elle m'a répondu : "et bien allez-y j'ai deux joues" (rires) C'était son humour" raconte Guy Demaysoncel.

Ce soir-là Juliette Gréco n'a malheureusement pas pu finir son concert, victime d'un malaise, mais le Mayennais resta bouche bée devant ses interprétations. "Les gens qui sont les interprètes des autres ont pour ma part tout mon respect. Parce que grâce à des gens comme elle, on découvre des auteurs. Elle était magnifiquement accompagnée par Gérard Jouannest, son époux et pianiste de Jacques Brel. Elle savait s'entourer de gens de grandes compétences" termine Guy Demaysoncel.