Juliette Gréco, l'icône de Saint-Germain-des-Près est morte mercredi à l'âge de 93 ans. La chanteuse nous laisse un héritage musical des plus conséquents. Retrouvez ses plus belles chansons.

ÉCOUTEZ - Juliette Gréco, ses plus grandes chansons

La chanteuse se produit dès 1949 dans le célèbre cabaret Le bœuf sur le toit avec un répertoire qui allie les textes de Jean-Paul Sartre et Boris Vian. Le jazz dans les clubs de la capitale est omniprésent en cette période d'après-guerre. Elle fait alors la connaissance du trompettiste Miles Davis.

Sa carrière débute sous les meilleures auspices et, rapidement, elle traverse l'Atlantique où ses prestations séduisent le public américain. Au cours de ses tours de chant, ses auteurs de prédilections sont Léo Ferré, Jacques Brel et un jeune débutant nommé Serge Gainsbourg.

Écoutez ses plus grands succès

Dans notre série intitulée "Gainsbourg dans les nuages" produite par les Ateliers de Création du Grand-Est, Juliette Gréco évoquait sa rencontre à son domicile avec l’auteur de "La javanaise".

En parallèle de sa carrière sur scène, l'année 1965 marque un tournant dans la vie de Juliette Gréco. Durant plusieurs semaines, elle multiplie les apparitions à la télévision dans le feuilleton "Belphégor" réalisé par Claude Barma, production qui fait alors trembler toute la France. Le fameux fantôme du Louvre sera même évoqué par le Général de Gaulle au cours d'une conférence de presse !

Au cinéma, elle tourne aux côtés des plus grands, souvent dans des productions internationales sous la houlette du fameux producteur Darryl Zanuck. En 1958, on la voit dans le long-métrage intitulé "Les racines du ciel" aux côtés d'Errol Flynn, sous la direction de John Huston, un film d'après l’œuvre de Romain Gary qui reçut le Prix Goncourt deux ans plus tôt.