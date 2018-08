Desnes, France

Des jeux d'eau gonflés à bloc et qui font splash ! C'est l'Aquaglide sur le plan d'eau de Desnes dans le Jura. Ce nouveau jeu d'aventure, l'un des plus grands de France, a ouvert le 1er juin et depuis il fait carton plein : chaque jour, près de 150 personnes se rendent sur cette structure de 2.500m² d'envergure. Concrètement, ça ressemble à des bouées en forme de trampoling, ou de toboggans.

Sur le plan d'eau de Desnes, près de Lons-le-Saunier, des dizaines et des dizaines de bouées flottent... dessus petits et grands rebondissent et glissent. Des bouées en forme de toboggans, trampoling, catapulte, balançoire, etc. Et tout ça en équilibre sur l'eau, résultat tous les aventuriers tombent à l'eau. Bref un parcours très sportif. Résultat, quand il sort de l'eau avec son fils de 8 ans, Hossine est certes mouillé, mais surtout bien essouflé : "on grimpe, on s'épuise en s'amusant".

© Radio France - Laurine Benjebria

S'amuser en tombant dans l'eau, c'est d'ailleurs un art que semble bien maîtriser Lilou. A 8 ans, elle a déjà fait trois fois le parcours, en finissant toujours la tête sous l'eau. "Il y a un plongeoir où il y en a un qui se met au bord puis l'autre doit le faire sauter, c'est une dame qui m'a fait sauter et j'ai fait un salto" s'écrie fièrement Lilou.

Ca paraît donc bien difficile, voire impossible de faire ce parcours sans tomber. "A voir c'est très intéressant, on rigole beaucoup" admet France Holley la gérante de Jurasplash. Et il n'y a pas que France qui rigole, sur le sable, au sec, ils sont nombreux à regarder les aventuriers tomber petit à petit.

© Radio France - Laurine Benjebria

"J'ai jamais vu quelqu'un faire le parcours sans tomber, celui qui arrive à faire le parcours sans tomber, je crois que je lui offre la saison" annonce joueuse France Holley. En tout cas, pour faire une heure de parcours il faut payer 10 euros. La baignade et le parking eux sont gratuits. Beaucoup de familles profitent donc simplement des six surveillants de baignade et de l'eau fraîche tous les jours sur ce plan d'eau jurassien.