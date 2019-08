Jura: la première édition du festival 39 août ouvre ses portes ce soir au Domaine de Chalain

Jura, France

Big Flo et Oli, Martin Solveig ou encore Eagle Eye Cherry seront de la partie. Une programmation qui a tout d'un grand festival pour ce tout nouveau rendez-vous musical. Le festival 39 août se tient ce soir et demain au Domaine de Chalain, organisé par le conseil départemental. 20.000 spectateurs attendus en deux jours. Une manifestation qui provoque la polémique. Le site est un cul de sac et un site écologiquement fragile.

Un festival qui se veut atypique. Les festivités débuteront ce vendredi à 17 h avec au programme, 10 groupes sur les deux jours dont la moitié provenant directement du cru jurassien comme Red Sparks et Suitcase. Pour ce qui est de l'organisation, 70 bénévoles seront présents pour assurer le bon fonctionnement de cette première édition.

Un périmètre de sécurité installé

Côté sécurité, 150 personnes dont 70 bénévoles et une cinquantaine de gendarmes seront dépêchés sur place. "Près de 15 kilomètres de barrières ont été installés pour éviter les noyades. Il est d'ailleurs interdit de se baigner à partir de 20 h 30. La navigation est elle, interdite sur la lac à partir de 17 h", précise Kevin Muzic, directeur de la communication du département du Jura. Aussi, les sentiers piétons autour du domaine du Doucier seront interdits d'accès durant toute la durée du festival. Aucune voiture n’accédera au site. Tous les festivaliers doivent obligatoirement prendre les 32 navettes.

Un site fragile

L'annonce de l'événement a suscité quelques réserves notamment de la part de Jean-Paul Thomas, ancien patron de la régie du Domaine de Chalain. Interrogé par le journal Le Progrès, Jean-Paul Thomas affirme que " le site est délicat et menacé " et redoute " le piétinement des espaces verts, l’envahissement des plages, du lac, des forêts, des structures ". Des réserves que balaie Kevin Muzik sur France Bleu Besançon, ce matin. " Le camping des festivaliers est installé dans le village de Doucier, et non pas sur le site. De plus nous avons prévu une brigade verte de quinze personnes pour sensibiliser et si besoin, nettoyer", assure Kevin Muzik. De nombreuses poubelles, avec tri sélectif, sont installées ainsi que des toilettes sèches ont été installés, ajoute le directeur de la communication du département du Jura.