Jusqu'au 22 août à Migennes c'est la plage qui vient à vous avec Cap Migennes Plage !

Ce samedi 10 juillet 2021 Migennes a inauguré la première édition de Cap Migennes Plage. L'ancienne baignade s'est refait une beauté pour accueillir petits et grands gratuitement jusqu'au 22 août. Au programme : farniente, jeux, activités sportives et concerts.

" Si vous ne pouvez pas aller à plage, c'est la plage qui vient à vous ! " résume François Boucher, le maire de Migennes. Ce samedi 10 juillet il a inauguré la première édition de Cap Migennes Plage. En cinq mois à peine, la municipalité soutenu par les associations ont remis à neuf le site de l'ancienne baignade de la ville. Jusqu'au 22 août elle permettra à l'ensemble des Migennois d'avoir un petit moment de vacances rythmés par les activités sportives, les jeux, ou encore les concerts.

" Disons qu'on a l'impression d'être déja en vacances ! " lance avec un grand sourire Christelle. Cette migennoise est venue dès la fin de la matinée avec ces deux garçons et elle est sous le charme : " Il y a le sable, les planches de surf, des petits transats tous colorés, le tout sous les saules, avec la rivière qui coule à côté ". Elle apprécie cette bulle, cette oasis après un an de crise sanitaire, c'était exactement ce qu'il fallait selon elle.

Concerts, jeux, activités sportives ou farniente : au choix !

Lancé il y a cinq mois, le projet a justement dû attendre une éclaircie, et l'annonce du déconfinement pour être mis en œuvre. Pour celà la mairie a pu compter sur le soutien du cabaret l'Escale mais aussi d'un fort tissu associatif. Ensemble ils ont travaillé jusqu'à tard vendredi soir pour terminer de retaper l'ancienne baignade située le long de l'Yonne. Ils ont également travaillé d'arrache pied pour fournir un programme complet 7/7 jusqu'au 22 août.

De nombreuses activités sportives sont proposées comme le beach hand, le beach volley en initiation ou en tournoi. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

" Vous avez des concerts deux fois par semaine qui sont organisés par le cabaret l'Escale. Vous avez des activités sportives tous les jours, principalement le vendredi et le samedi. Ce week-end, on a le Migennes subaquatique pour des baptêmes de plongée. Sinon, côté nature, on a la Maison de la nature et de l'environnement qui vient faire des initiations. On a aussi des initiations de danses latino salsa, bachata et de la danse africaine. Il y a des jeux qui peuvent être prêtés tous les jours pour les enfants, des jeux de sable, des jeux de plein air, des jeux géants, des jeux collectifs" détaille Aurélie Haerinck responsable du développement du territoire et de son attractivité. Bien sûr, on peut tout simplement s'adonner au farniente, avec de nombreux transats et des bibliothèques ambulantes fabriquées avec de la recup' par l'association "au bonheur des chutes". Côté déco les services de la mairie ont reçu le soutien des petites mains des enfants des centres de loisirs de la commune. Tandis qu'un food truck sera présent du mercredi à dimanche midi et soir.

Les enfants des centres de loisirs de Migennes ont eux aussi prêté main forte en réalisant la décoration de Cap Migennes Plage comme ce bateau pirate. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Offrir des vacances pour tous

L'objectif c'est bien sûr d'offrir une petite bulle d'oxygène dans la crise sanitaire que nous traversons mais aussi et surtout de permettre à chacun d'avoir des vacances. " Un enfant sur trois ne partira pas en vacances cet été" a tenu à rappelé François Boucher. Avec Cap Migennes Plage, l'édile souhaite " permettre aussi aux gens qui ne peuvent pas partir pour x raisons, de pouvoir avoir les mêmes activités. On a déjà fait beaucoup à Migennes sur le port. Là, on souhaitait remettre cet endroit en état, où chacun pourrait venir en famille, mais il y a aussi les grands parents qui gardent leurs petits-enfants et les jeunes ados qui ont besoin de se rencontrer tranquillement sans être importunés par leurs parents. Donc, tout cela va contribuer au bien être de chacun. ". Pour celà la municipalité a investi environ 180 000 euros , d'abord pour le fonctionnement du lieu mais aussi pour des travaux à plus long terme comme l'eau courante, l'électricité, la remise en état du local ou encore l'installation de 150 tonnes de sable.

150 tonnes de sable et environ 180 000 euros ont été investis pour cette première édition et à plus long terme pour refaire à neuf l'ancien site de baignade. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Une deuxième édition est déjà prévue assure par ailleurs François Boucher. Cap Migennes Plage se tient jusqu'au 22 août prochain, toutes les activités sont gratuites. Le programme complet est ICI