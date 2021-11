Jusque-là tout va bien : le marché de Noël aura bien lieu cette année à Orléans, sous pass sanitaire

Contrairement à l'an passé, le marché de Noël aura bien lieu, cette année à Orléans. En 2020, le Covid avait eu raison de cet évènement qui rythme la fin de l'année à Orléans, les chalets en bois n'avaient pas été installés, seules quelques animations avaient pu être maintenues. Cette fois, ceux qui se sont promenés dans le centre ville d'Orléans l'ont remarqué : grande roue et chalets en bois ont fait leur retour, en attendant l'ouverture officielle, le 29 novembre prochain.

Le marché de Noël est donc assuré d'avoir lieu, à ce stade en tout cas. Aucune directive du gouvernement n'en interdit la tenue, et la mairie d'Orléans a bien l'intention de proposer ce rendez-vous aux orléanais. Mais il a fallu malgré tout de nombreuses discussions avec la préfecture du Loiret, pour organiser les contrôles du pass sanitaire sur chacun des sites, car il sera bien demandé aux visiteurs.

Quatre sites particulièrement surveillés

Comme d'habitude le marché de Noël se déroulera sur la place du Martroi, la place de la République, et la place de Loire, avec en plus des chalets installés dans le haut de la rue Royale, de nouveau. Il y aura donc des exposants, des créateurs locaux, des vendeurs de chichis et de vin chaud, mais à l'entrée des quatre sites, entièrement clos, des contrôles auront lieu pour vérifier les pass, mais également assurer des fouilles, en raison cette fois du plan Vigipirate.

Des conditions posées par les services de l'Etat qui pèseront sur le budget, cette année. Notamment parce qu'il faut mobiliser de nouveaux vigiles, pour contrôler l'accès à la rue Royale, séparée de fait, de la place du Martroi. Etablies à 370 000 euros en premier lieu, les dépenses liées à ces nouvelles obligations devraient alourdir un peu la facture. "Mais tout le monde l'attend, ce marché de Noël, et nous avions vraiment la volonté de le proposer aux orléanais, nous mettons donc tout en oeuvre pour rendre possible ce qu'on nous demande" explique Luc Nantier, l'adjoint au maire d'Orléans en charge du commerce.

La grande roue tournera à partir du 26 novembre

En espérant que la situation sanitaire n'impose pas de nouvelles conditions qui rendraient trop difficile la tenue du marché de Noël, il débutera donc le 29 novembre, jusqu'au 26 décembre. La grande roue de la place du Martroi ouvrira elle le 26 novembre, dans une semaine. Et elle tournera jusqu'au 2 janvier. Le 29 novembre débuteront aussi les illuminations de la cathédrale d'Orléans, un rendez-vous très prisé par les visiteurs.