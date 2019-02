Karl Lagerfeld : "un ténor de la mode" salue la dirigeante de GLM Fashion à l'Huisserie

L'Huisserie, France

Le célèbre couturier Karl Lagerfeld est donc décédé ce mardi 19 février à l'âge de 85 ans à l'hôpital américain de Neuilly. La star de la haute, célèbre pour avoir redressé la maison Chanel dont il était le directeur depuis 1982 laisse une marque indélébile dans le monde de la mode.

En Mayenne, Sonia Garnier, dirigeante de l'atelier de création GLM Fashion à l'Huisserie a eu l'occasion de collaborer avec "l'homme en noir". Entre 2012 et 2013, Chanel avait passé commande à la maison Lesage pour des poignées charmeuses de soie et réaliser des "smoke" (action consistant à froncer un tissu sur plusieurs rangées, afin de réduire la largeur totale du tissu, et d'obtenir un effet plissé au vêtement). La Maison Lesage avait alors fait appel à GLM Fashion en Mayenne.

"Karl Lagerfeld était un ténor de la mode. Il avait son coup de patte. Son investissement et son dévouement était total. En revanche je ne partageais pas forcément sa vision de la femme" confie Sonia Garnier, la responsable de l'atelier de création GLM Fashion à l'Huisserie.