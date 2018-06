Nantes, France

Il n'y a pas que sur la route qu'il faut respecter un code de sécurité. Sur l'Erdre, à Nantes, il existe aussi un règlement particulièrement indispensable l'été quand les bateaux à moteur croisent les voiliers ou encore les kayaks toute la journée.

Limitation de vitesse

Comme sur la route, sur l'Erdre, il y a d'abord des limitations de vitesse à respecter. La vitesse minimum : 6 km/h entre l'écluse Saint-Félix, très étroite, et le pont de la Motte Rouge au niveau de l’île de Versailles. La zone la plus rapide sur la rivière ne dépasse pas les 15 km/h.

Les bateaux sans permis sont généralement conditionnés pour ne pas naviguer à plus de 8 km/h mais il faut rester vigilant. Pour éviter les accidents, les sociétés de location de bateaux de loisirs recommandent donc de respecter les distances de sécurité tout comme le sens de circulation : tenir sa droite sans s'approcher des bords pour autant. Seuls les kayaks peuvent profiter le long des berges, cela est même conseillé pour profiter de la faune et de la flore.

Dernière règle et c'est la même pour tous : les voiliers et les bateaux commerciaux sont prioritaires. Il faut donc toujours être attentif et s'adapter à la situation.