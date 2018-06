Le petit train touristique de Kaysersberg Vignoble entrera en service début août. L'annonce a été faite mercredi soir. Le petit train traversera les communes de Kientzheim et Sigolsheim et le vignoble.Objectif : mettre en valeur les monuments et le patrimoine.

A l'instar de Colmar, Ribeauvillé et Eguisheim, la commune de Kaysersberg Vignoble aura son petit train touristique. Il entrera en circulation fin juillet, début août, jusqu'à la fin septembre. Ce sera une période de rodage, où il y aura encore le parcours et les commentaires à peaufiner. Une fois le rodage passé, il atteindra sa vitesse de croisière et sera de nouveau en activité d'avril à octobre 2019. Le contrat a été signé sur cinq ans, avec la mairie de Kaysersberg Vignoble.

L'annonce a été faite ce mercredi soir, à Sigolsheim, lors d'une réunion publique de présentation avec la mairie et l'opérateur : la société colmarienne de transport : Kunegel.

Elle a déjà en charge le petit train de Belfort et depuis cette année, celui du zoo de Mulhouse. C'est pour elle un investissement de 300.000 euros pour la société alsacienne.

"Il roulera au pas dans les zones piétonnes. On met l'accent sur la sécurité. Il roulera aussi à 30 ou 40 km/h sur la route. C'est une première pour Kaysersberg Vignoble et on attend avec impatience la mise en service," explique Emmanuel Vermot Desroches, le directeur général de Kunegel.

Découverte de Kientzheim et Sigolsheim

Après le titre de Kaysersberg, village préféré des Français en juin 2017, la mairie a voulu à travers ce petit train, faire profiter les deux autres villages associés à la commune nouvelle : Kientzheim et Sigolsheim, des retombées touristiques. Le petit train partira de la place de la mairie de Kaysersberg, il rejoindra ensuite Kientzheim et Sigolsheim et fera plusieurs arrêts.

Ce petit train, c'est un lien entre Kaysersberg, Kientzheim et Sigolsheim. Il n'y a aucune charge pour la commune de Kaysersberg Vignoble, donc pourquoi pas essayer, il n'y a aucun risque," Pascal Lohr, le maire de Kaysersberg Vignoble

Le train fera 7 voyages par jour. Il est long de 18 mètres et pourra accueillir une cinquantaine de passagers et une personne à mobilité réduite. Le voyage durera une heure, il sera ponctué de commentaires historiques sur Kientzheim et Sigolsheim. Il traversera le vignoble.

Le plan provisoire du passage du petit train à Kaysersberg Vignoble - DR

Les tarifs : 6 euros pour les adultes 5 euros pour les enfants et les groupes. Deux ou trois emplois doivent-être crées.

Les opposants vent debout contre le petit train

Lors de la réunion de présentation mercredi soir, des habitants, mais aussi des membres du Collectif Kaysersberg Vignoble Habitants Vigilants ont fait entendre leurs voix. Ils ont expliqué que le petit train aller passer dans le vignoble, sur le chemin du Bergweg, ouvert aux piétons et aux cyclistes, ils ont dénoncé un danger probable. Quand il ira aussi de Kayserberg à Kientzheim, n'y a-t-il pas un danger non plus, quand il y a des camions et des voitures sur la nationale ? s'est interrogé un habitant. Le collectif a fait circuler une pétition contre le passage du petit train qui a recueillie 1145 signatures. Les opposants comptent mener des actions avant la mise en service.

Je trouve que comme conducteur, on pourrait y mettre Oui Oui ou Mickey ! Ce petit train, c'est dénaturer le vignoble et le Schlossberg qui est le grand cru et qui est renommé, c'est le dénaturer avec un engin pareil," Marguerite Knuchel du collectif des habitants vigilants

La réunion publique de présentation a rassemblé 150 personnes © Radio France - Guillaume Chhum