Kaysersberg : de belles retombées pour le commerce cet été dans le "village préféré des Français"

Les commerçants de Kaysersberg sont contents. Cet été, les restaurateurs, les vendeurs de souvenirs, les boulangeries ont fonctionné à plein régime. L'effet "village préféré des Français" a été significatif pour le chiffre d'affaire. De 10 à 30% de hausse, selon les établissements.

Quand vous poussez la porte des commerces et des restaurants de Kaysersberg, vous trouvez des professionnels heureux. Il y a eu un vrai effet 'village préféré des Français". Les commerçants estiment les retombées à entre 10 et 30% de chiffre d'affaire en plus, par rapport à une année normale.

La semaine du 15 août, il y avait beaucoup de monde. On se serait cru comme un marché de Noël estival," Mathieu Mollinger, le directeur-adjoint de l'office de tourisme de Kaysersberg

Depuis l'élection au mois de juin de Kaysersberg comme "village préféré des Français, les touristes sont beaucoup plus nombreux dans la cité médiévale. A l'office de tourisme par exemple, Christophe Bergamini, le directeur annonce une hausse de 45% de fréquentation. "Comme tout le monde demande maintenant où est la plaque, nous l'avons mentionnée sur le plan de la ville que l'on distribue," s'amuse Mathieu Mollinger, le directeur- adjoint de l'office de tourisme.

Une plaque disparue début août, puis remplacée quelques jours plus tard. Une information estivale qui a permis de refaire parler de la commune, malgré ce malheureux évènement. Depuis, beaucoup de monde vient de nouveau se faire photographier devant, près du pont.

Nous avons une hausse de 30% du chiffre d'affaire, les gens sont venus prendre un souvenir marqué Kaysersberg dessus," Francis Avakian, gérant d'une boutique de souvenirs

Chez les commerçants, la saison estivale a été belle. Les boutiques de souvenirs, les restaurateurs ont bien fonctionné de 10 à 30% de hausse sur le chiffre d'affaire. Dans les autres commerces type "point chaud", c'est un peu plus nuancé. " Certains jours il y avait du monde, mais d'autres jours, on a vu peu de personne," souligne Christophe Jaulin. Il a tout de même enregistré entre 10 et 20% en plus sur certains jours. Côté hôtelier et gites, le taux d'occupation affiche près de 85%.

Tout le monde attend maintenant que l'embellissement se poursuive à la fin de l'année pour les marchés de Noël.

