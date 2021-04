Kaysersberg : un financement participatif lancé pour le futur centre Albert Schweitzer

C'est une nouvelle étape dans le futur centre Albert Schweitzer de Kasersberg : un centre d'interprétation nouvelle génération à la place du musée, trop vétuste, qui datait de 1967. Il sera intitulé : " dans les pas du prix Nobel de la Paix."

Montrer son attachement à Albert Schweitzer

Un financement participatif va être lancé dans les prochaines semaines pour les particuliers. Chacun, à partir d'un euro, pourra participer au financement de la production audiovisuelle , du graphisme ou encore de l'agencement muséographique du futur lieu.

A travers ce financement participatif, il s'agit de pouvoir montrer son attachement au projet et à la personne d'Albert Schweitzer, né à Kaysersberg en 1875. Une plate-forme participative doit être lancée dans le courant du mois de mai et un dispositif de mécénat pour les entreprises verra également le jour.

Le futur centre est toujours en travaux © Radio France - Guillaume Chhum

Se réapproprier le personnage

Ce futur centre dont le coût est évalué à 2,2 millions d'euros, sur plus de 400 mètres carrés, nous emmènera sur les traces du prix Nobel de la Paix et nous questionnera sur ce que nous pouvons faire en faveur de la paix.

"On se rend compte qu'il est un peu méconnu des Alsaciens. Le but de ce centre, c'est de permettre au public de se réapproprier Albert Schweitzer et de découvrir qu'il a été prix Nobel de la Paix grâce à son action au Gabon," souligne Sophie Reeb, chargée de mission du centre Schweitzer.

Ouverture espérée pour 2022

Dans le futur centre, il y aura des écrans tactiles, un parcours et des questionnements sur la paix. On pourra aussi s'isoler pour entendre des interviews d'Albert Schweitzer et écouter sa musique, c'était un grand organiste. Un lieu moderne et connecté pour s'imprégner du personnage.

De nombreux ateliers pédagogiques seront aussi destinés aux scolaires aussi, avec des expositions temporaires prévues. Les responsables du centre rêvent d'une ouverture pour le 21 septembre 2022, à l'occasion de la journée mondiale de la paix et des 70 ans du prix Nobel, attribué à Albert Schweitzer.