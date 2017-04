Kaysersberg : une équipe de télé pour le tournage de l'émission "le village préféré des Français"

Pendant trois jours, l'équipe de tournage de l'émission "le village préféré des Français", s'installe à Kaysersberg. La commune du Haut-Rhin a été choisie pour représenter le Grand Est, elle espère succéder à Eguisheim qui a remporté le titre en 2013. Des image pour valoriser la cité médiévale.

Deux jours après la bonne nouvelle : la commune de Kaysersberg a été sélectionnée pour défendre les couleurs du Grand Est, pour l'émission "le village préféré des Français", une équipe de tournage a pris ses quartiers depuis ce jeudi dans la cité médiévale Alsacienne.

Un programme bien chargé

Au menu tournage d'images, mais aussi de séquences pour faire découvrir cette commune de 2 700 habitants. Les journalistes vont à la rencontre d'habitants, mais aussi de figures de la commune.

Rencontre avec les deux chefs étoiles : Olivier Nasti et Jérôme Jaegle, visite guidée ce vendredi, avec Delphine Wespiser, notre ex-Miss France Alsacienne. Mathieu Moellinger de l'office de tourisme fait découvrir le château médiéval, sur les hauteurs. Il y a aussi une séquence avec Philippe Thomann, le potier et au musée Schweitzer.

Delphine Wespiser attendue ce vendredi à Kaysersberg pour l'émission "le village préféré des Français" © Maxppp - Franck Kobi

Pascal Lohr (à gauche) le maire de Kaysersberg-Vignoble et Christophe Bergamini, le directeur de l'office de tourisme de la vallée de Kaysersberg © Radio France - Guillaume Chhum

On va parler à la fois du patrimoine, de la gastronomie et de l'artisanat " - Mathilde Hamet journaliste à Morgane Production

L'émission sera diffusée au mois de juin. Toutes ces images serviront pour une séquence de dix minutes, des extraits serviront aussi pour inciter les téléspectateurs à voter. Le vote ce sera à partir du 22 mai. L'équipe utilise aussi un drone pour les plans aériens.

" On parle du patrimoine, de l'artisanat, de la gastronomie. On essaye de donner un panorama complet de Kaysersberg, pour faire découvrir la commune à ceux qui ne la connaissent pas et aussi de faire découvrir des choses aux habitants eux-même du village," souligne Mathilde Hamet, journaliste à Morgane Production, la société chargée

Kaysersberg espère devenir village préféré des Français © Radio France - Guillaume Chhum

Le maire plutôt optimiste

Pascal Lohr, le maire de Kaysersberg-Vignoble est plutôt optimiste. Il se voit bien faire la même performance qu'Eguisheim en 2013. "On est gagnant dans la tête, je crois c'est ce qui nous donnera le maximum de chances de réussir, nous avons aussi un joyau entre les mains. Il n'y a pas que la beauté du site, il y a aussi ce que les gens dégagent, je crois que c'est aussi cela, dont il faut s'imprégner," souligne le premier magistrat.

Pascal Lohr, le maire de Kaysersberg-Vignoble optimiste pour sa commune